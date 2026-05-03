close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

Verstappen ziet nog een probleem in de Red Bull: "Ik verwacht er niet veel van"

Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen' — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen ziet nog een probleem in de Red Bull: "Ik verwacht er niet veel van"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in een snelle oplossing voor de aanhoudende startproblemen bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij de vastgestelde procedures correct uitvoert, maar dat de techniek hem telkens in de steek laat.

De introductie van de nieuwe technische reglementen en de overstap naar de eigen Red Bull Ford-krachtbron verloopt tot dusver uiterst moeizaam voor de renstal. In de eerste raceweekenden in Australië, China en Japan, evenals tijdens de recente sprintrace in Miami, verloor Verstappen steevast posities bij het doven van de rode lichten. Het team, dat tegenwoordig onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies, kampt met aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe motor.

Blijvende onvoorspelbaarheid

De aanhoudende haperingen zorgen voor frustratie bij de Nederlander, die in De Telegraaf toegeeft dat hij inmiddels met lage verwachtingen aan de startopstelling verschijnt. "Ik verwacht er niet te veel van, want tot nu toe hebben we alleen nog maar slechte starts gehad. Ik hoor telkens dat ik zelf alles goed doe qua procedure, maar elke keer gaat er iets fout", aldus Verstappen. Wanneer hij wel goed van zijn plek komt, berust dat volgens hem niet op een goed werkend systeem. "Maar eigenlijk was dat gewoon geluk. Door bepaalde dingen fout te doen, te agressief, pakte het juist goed uit. Ik heb zelf in ieder geval niet gehoord dat ik iets fout doe. Er gebeurt telkens iets anders. Ik hoop dat we het snel voor elkaar krijgen", verklaart de coureur over de onvoorspelbaarheid van het wegrijden.

Technische pijnpunten

De kern van het probleem lijkt te liggen in de nieuwe krachtbron. Verstappen gaf eerder dit seizoen al aan dat de motor simpelweg geen vermogen levert op het moment dat hij de koppeling loslaat. Daarnaast werd hij tijdens de kwalificatie in Australië al geconfronteerd met een softwarefout in het Energy Recovery System, waardoor zijn achterwielen blokkeerden en hij crashte. Hoewel technisch directeur Pierre Waché dat specifieke probleem destijds als eenvoudig op te lossen omschreef, blijven de haperingen bij de start aanhouden. De slechte starts dragen bij aan een historisch zwakke seizoensopening voor Verstappen. Na de sprintrace in Miami staat hij met slechts zestien punten op een ongebruikelijke negende plaats in het wereldkampioenschap, ver achter klassementsleider Kimi Antonelli. Om het gat naar de door Mercedes aangedreven teams te dichten, heeft Red Bull dit weekend in Florida een groot upgradepakket geïntroduceerd, al blijft het wegkomen van de startgrid voorlopig een grote onzekerheid.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

  • 3 uur geleden
  • 3
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

  • Vandaag 07:10
  • 13
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

  • Gisteren 21:20
  • 9
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

  • 3 uur geleden
  • 9
Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"

Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"

  • Vandaag 07:49
  • 2
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

  • 1 mei 2026 12:05
  • 8

Net binnen

13:32
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding
13:09
Verstappen zag P2 totaal niet aankomen: "Ik dacht dat ik dit niet zou zien dit seizoen"
12:30
Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"
12:06
Video
VIDEO: F1 past starttijd GP van Miami aan, diskwalificatie dreigt voor Hadjar | GPFans Raceday
10:47
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer? Starttijd

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Vandaag 09:00 3
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami Isack Hadjar

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Vandaag 07:10 13
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema Starttijd op zondag

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Vandaag 06:51 1
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons" Kimi Antonelli

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Gisteren 23:17
Ontdek het op Google Play
x