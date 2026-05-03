Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in een snelle oplossing voor de aanhoudende startproblemen bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij de vastgestelde procedures correct uitvoert, maar dat de techniek hem telkens in de steek laat.

De introductie van de nieuwe technische reglementen en de overstap naar de eigen Red Bull Ford-krachtbron verloopt tot dusver uiterst moeizaam voor de renstal. In de eerste raceweekenden in Australië, China en Japan, evenals tijdens de recente sprintrace in Miami, verloor Verstappen steevast posities bij het doven van de rode lichten. Het team, dat tegenwoordig onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies, kampt met aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe motor.

Artikel gaat verder onder video

Blijvende onvoorspelbaarheid

De aanhoudende haperingen zorgen voor frustratie bij de Nederlander, die in De Telegraaf toegeeft dat hij inmiddels met lage verwachtingen aan de startopstelling verschijnt. "Ik verwacht er niet te veel van, want tot nu toe hebben we alleen nog maar slechte starts gehad. Ik hoor telkens dat ik zelf alles goed doe qua procedure, maar elke keer gaat er iets fout", aldus Verstappen. Wanneer hij wel goed van zijn plek komt, berust dat volgens hem niet op een goed werkend systeem. "Maar eigenlijk was dat gewoon geluk. Door bepaalde dingen fout te doen, te agressief, pakte het juist goed uit. Ik heb zelf in ieder geval niet gehoord dat ik iets fout doe. Er gebeurt telkens iets anders. Ik hoop dat we het snel voor elkaar krijgen", verklaart de coureur over de onvoorspelbaarheid van het wegrijden.

Technische pijnpunten

De kern van het probleem lijkt te liggen in de nieuwe krachtbron. Verstappen gaf eerder dit seizoen al aan dat de motor simpelweg geen vermogen levert op het moment dat hij de koppeling loslaat. Daarnaast werd hij tijdens de kwalificatie in Australië al geconfronteerd met een softwarefout in het Energy Recovery System, waardoor zijn achterwielen blokkeerden en hij crashte. Hoewel technisch directeur Pierre Waché dat specifieke probleem destijds als eenvoudig op te lossen omschreef, blijven de haperingen bij de start aanhouden. De slechte starts dragen bij aan een historisch zwakke seizoensopening voor Verstappen. Na de sprintrace in Miami staat hij met slechts zestien punten op een ongebruikelijke negende plaats in het wereldkampioenschap, ver achter klassementsleider Kimi Antonelli. Om het gat naar de door Mercedes aangedreven teams te dichten, heeft Red Bull dit weekend in Florida een groot upgradepakket geïntroduceerd, al blijft het wegkomen van de startgrid voorlopig een grote onzekerheid.

Gerelateerd