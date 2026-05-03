Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

De F1 Grand Prix van Miami stond op zondag gepland om 16:00 uur lokale tijd en 22:00 uur Nederlandse tijd. De start van de wedstrijd wordt echter flink naar voren geschoven. Dit heeft te maken met de huidige weersverwachtingen.

In de afgelopen week in aanloop naar het evenement in Florida werd het weer constant goed in de gaten gehouden. Al gauw werd duidelijk dat het zeer waarschijnlijk een natte zondag zou gaan worden. De kans op neerslag is alleen maar gegroeid richting de Grand Prix op het Miami International Autodrome. In dit klimaat gaat regen vaak gepaard met onweer. Vanwege de Amerikaanse wetgeving zou dat betekenen dat er niet geracet mag worden. Als er een blikseminslag wordt geregistreerd in de buurt van het circuit - vaak gaat het om een radius van acht mijl -, dan moet het evenement ten minste een halfuur stilgelegd worden.

FIA en F1 zetten streep door originele planning

Omdat de kans op onweersbuien explodeert in de late middag en de avond, hebben de FIA en de Formule 1, na overleg met de teams, ervoor gekozen om de start van de Grand Prix van Miami met drie uur naar voren te halen. De knoop werd vannacht na de kwalificatie doorgehakt. Eerst stond het op de planning om 16:00 uur lokale tijd en 22:00 uur Nederlandse tijd, maar door het originele tijdschema is dus een streep gegaan.

De Grand Prix van Miami zal nu om 13:00 uur lokale tijd en dus 19:00 uur Nederlandse tijd beginnen. Het is uiteraard de bedoeling om de volledige 57 ronden te verrijden. Vóór de Formule 1 vinden nog de tweede race van de McLaren Trophy America (14:00 uur Nederlandse tijd) en de hoofdrace van de FIA Formule 2 (15:25 uur Nederlandse tijd) plaats. De tweede race van de Porsche Carrera Cup North America is afgelast om ruimte te maken voor de koningsklasse.

