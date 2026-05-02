Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"

Max Verstappen heeft het in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami veel beter gedaan dan hij had verwacht. De Red Bull Racing-coureur heeft de tweede positie binnengesleept en zal de eerste startrij op zondag dus delen met poleman Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen zat er gedurende de kwalificatie op het Miami International Autodrome goed bij. Hij was het snelst in de eerste helft van Q1 en, samen met Ollie Bearman, besloot hij dat zijn tijd goed genoeg was om zeker weten door te gaan naar Q2. De viervoudig wereldkampioen verloor een aantal tienden in de tweede kwalificatiesessie, maar ging opnieuw relatief comfortabel door. In Q3 was Verstappen de enige die een verbetering kon vinden in de tweede run. Waar de uiteindelijke snelste, Antonelli, zijn run direct afhaakte vanwege een foutje, waren Charles Leclerc, George Russell en de McLarens nergens te vinden. De Limburger is op 0,166 seconden afstand tweede geworden.

Artikel gaat verder onder video

Upgrades RB22 en controle over de auto sleutel tot succes

"Het zijn voor mij twee dingen geweest", begon Verstappen met zijn uitleg over waar deze verbetering vandaan komt. "De auto was in de afgelopen races niet geweldig, maar van mijn kant voelde ik me ook nooit comfortabel met de layout van de auto. Maar de afgelopen weken heeft het team voluit gepusht om upgrades voor de auto te ontwikkelen en hebben ze ervoor gezorgd dat ik me comfortabeler voel in de auto. Dat betaalt zich echt uit. Ik voel eindelijk dat ik wat meer controle heb en dan kan ik ook meer pushen. De upgrades werken ook goed. Om een plekje op de voorste startrij te bemachtigen, is veel beter dan wat ik had verwacht in aanloop naar dit weekend."

Gerelateerd