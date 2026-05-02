De FIA zal met een nieuwe uitslag komen van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami. De stewards hebben namelijk besloten de Audi van Gabriel Bortoleto uit de resultaten te schrappen. Hij is dus gediskwalificeerd van de korte zaterdagsrace.

Bortoleto ving de Sprint op het Miami International Autodrome aan als elfde en kwam ook als elfde over de streep. Een saaie wedstrijd was het niet voor de jonge Braziliaan. Hij maakte mooie gevechten mee met onder andere Haas-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon. Die gevechten zijn uiteindelijk voor niets geweest. Na afloop werd bij de technische inspectie van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, ontdekt dat de Audi illegaal was.

Artikel 5.3.2 van het technisch reglement

De bolide van Bortoleto voldeed niet aan artikel 5.3.2 van het technisch reglement. Dat betekent dat de maximale luchtdruk van 4,8 barA werd overschreden. Het heeft een diskwalificatie opgeleverd, waardoor iedereen achter Bortoleto een plekje opschuift.

Nieuwe uitslag Sprint in Miami

Nico Hülkenberg en Arvid Lindblad waren überhaupt niet van start gegaan.

