FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit
De FIA zal met een nieuwe uitslag komen van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami. De stewards hebben namelijk besloten de Audi van Gabriel Bortoleto uit de resultaten te schrappen. Hij is dus gediskwalificeerd van de korte zaterdagsrace.
Bortoleto ving de Sprint op het Miami International Autodrome aan als elfde en kwam ook als elfde over de streep. Een saaie wedstrijd was het niet voor de jonge Braziliaan. Hij maakte mooie gevechten mee met onder andere Haas-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon. Die gevechten zijn uiteindelijk voor niets geweest. Na afloop werd bij de technische inspectie van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, ontdekt dat de Audi illegaal was.
Artikel 5.3.2 van het technisch reglement
De bolide van Bortoleto voldeed niet aan artikel 5.3.2 van het technisch reglement. Dat betekent dat de maximale luchtdruk van 4,8 barA werd overschreden. Het heeft een diskwalificatie opgeleverd, waardoor iedereen achter Bortoleto een plekje opschuift.
Nieuwe uitslag Sprint in Miami
|Positie
|Coureur
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Pierre Gasly
|9
|Isack Hadjar
|10
|Franco Colapinto
|11
|Esteban Ocon
|12
|Ollie Bearman
|13
|Carlos Sainz
|14
|Liam Lawson
|15
|Fernando Alonso
|16
|Sergio Pérez
|17
|Lance Stroll
|18
|Alexander Albon
|19
|Valtteri Bottas
|DSQ
|Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg en Arvid Lindblad waren überhaupt niet van start gegaan.
