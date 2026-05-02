Bortoleto disqualified after Miami Sprint

Bortoleto disqualified after Miami Sprint

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA zal met een nieuwe uitslag komen van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami. De stewards hebben namelijk besloten de Audi van Gabriel Bortoleto uit de resultaten te schrappen. Hij is dus gediskwalificeerd van de korte zaterdagsrace.

Bortoleto ving de Sprint op het Miami International Autodrome aan als elfde en kwam ook als elfde over de streep. Een saaie wedstrijd was het niet voor de jonge Braziliaan. Hij maakte mooie gevechten mee met onder andere Haas-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon. Die gevechten zijn uiteindelijk voor niets geweest. Na afloop werd bij de technische inspectie van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, ontdekt dat de Audi illegaal was.

Artikel 5.3.2 van het technisch reglement

De bolide van Bortoleto voldeed niet aan artikel 5.3.2 van het technisch reglement. Dat betekent dat de maximale luchtdruk van 4,8 barA werd overschreden. Het heeft een diskwalificatie opgeleverd, waardoor iedereen achter Bortoleto een plekje opschuift.

Nieuwe uitslag Sprint in Miami

PositieCoureur
1Lando Norris
2Oscar Piastri
3Charles Leclerc
4George Russell
5Max Verstappen
6Kimi Antonelli
7Lewis Hamilton
8Pierre Gasly
9Isack Hadjar
10Franco Colapinto
11Esteban Ocon
12Ollie Bearman
13Carlos Sainz
14Liam Lawson
15Fernando Alonso
16Sergio Pérez
17Lance Stroll
18Alexander Albon
19Valtteri Bottas
DSQGabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg en Arvid Lindblad waren überhaupt niet van start gegaan.

