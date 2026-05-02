An FIA flag edited on a backdrop of a neon blue Miami palm tree

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

An FIA flag edited on a backdrop of a neon blue Miami palm tree
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De uitslag van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami gaat waarschijnlijk gewijzigd worden. Jo Bauer, het technisch hoofd van de FIA, heeft namelijk na de technische inspectie laten weten dat er een illegale auto heeft meegedaan. Het gaat om de Audi van Gabriel Bortoleto.

Het is tot dusver een baalweekend voor Audi op het Miami International Autodrome. Bortoleto en Nico Hülkenberg kwalificeerden zich als elfde en twaalfde voor de Sprint, respectievelijk. De laatstgenoemde zou überhaupt niet kunnen starten aan de korte race. De Audi blies zichzelf namelijk op tijdens de verkenningsronde op weg naar de grid. Bortoleto reed de race wel uit. Hij vocht met onder andere Haas-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon in het middenveld. De jonge Braziliaan zag als elfde de zwart-witgeblokte vlag.

Diskwalificatie op de loer

Het kan echter maar zo zijn dat Bortoleto niet als elfde wordt geklasseerd. Hij zou namelijk uit de uitslag geschrapt kunnen worden vanwege een technische overtreding. Een sessie of een race doen met een illegale auto leidt bijna altijd tot een diskwalificatie in de Formule 1. In het geval van Bortoleto gaat het om de luchtdruk van de motorinlaat. Bauer heeft via de FIA uitgelegd dat de Audi de maximale luchtdruk van 4,8 barA heeft overschreden. De bolide voldoet daarom niet aan artikel 5.3.2 van het technisch reglement.

Het is nog afwachten of de stewards daadwerkelijk een diskwalificatie gaan uitdelen.

