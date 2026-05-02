Lawson woest na enorme misser van FIA: "Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is"
Lawson woest na enorme misser van FIA: "Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is"
Volgens Liam Lawson heeft de FIA een flinke steek laten vallen tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. De Red Bull-coureur van zusterteam Racing Bulls is ontevreden dat er niet eerder werd ingegrepen bij een overtreding van Alexander Albon, waardoor Lawson zelf onterecht werd uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatiesessie.
Tijdens de sessie overschreed Williams-coureur Albon de track limits in de zesde bocht. De systemen van de FIA registreerden dit echter niet direct, mede door restjes Pirelli-rubber van de FIA Formule 2 op het asfalt. Hierdoor kon de in Londen geboren Thai onterecht doorstromen naar het tweede kwalificatiedeel, wat ten koste ging van Lawson. Pas nadat de tweede sessie al was begonnen, rapporteerden de stewards de overtreding en werden de tijden van Albon geschrapt. Lawson zat op dat moment in de pits nog steeds klaar in zijn Racing Bulls in afwachting van een besluit, maar mocht de baan niet meer op.
Verontwaardiging over onterechte SQ1-eliminatie
Na afloop stak Lawson zijn frustratie over het uitblijven van tijdig ingrijpen niet onder stoelen of banken. De Nieuw-Zeelander begrijpt niet dat zijn concurrent alsnog de baan op mocht voor het vervolg van de sessie. "Alex ging over de track limits, maar ik denk dat ze het te laat doorhadden", vertelde hij tegenover Viaplay. "Hij was al de baan op gegaan [in SQ2], en ik kan eerlijk gezegd niet begrijpen hoe dat mogelijk is. Volgens ons heeft hij letterlijk de track limits overschreden en is hij daarna doorgegaan naar het tweede deel van de kwalificatie", aldus de verontwaardigde coureur. Albon heeft wel een gridstraf gekregen en is daardoor naar de negentiende startplaats gezakt voor de Sprint, terwijl Lawson opschuift naar de zestiende positie.
Verkeerd gepositioneerd
Dat Lawson überhaupt afhankelijk was van de rondetijden van Albon, had hij overigens aan zichzelf te danken. Hij kende naar eigen zeggen een nogal uitdagende start van het raceweekend in Florida. "Het was om eerlijk te zijn een reeks slechte gebeurtenissen tijdens de sessie", blikte hij terug. "Ik stond een beetje verkeerd gepositioneerd bij het verlaten van de garage en kwam daardoor veel verder achterin het veld op de baan terecht, waardoor ik geen goede out-lap had. Daarna verremde ik me flink in de eerste bocht en vernielde ik de band. Ik probeerde de tweede ronde op die beschadigde band te rijden, maar had veel last van trillingen", legde Lawson uit.
