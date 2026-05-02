Lando Norris mag de Sprint in Miami vanaf pole position aanvangen, nadat de stewards hebben besloten hem geen straf op te leggen. De McLaren-coureur werd na de sprintkwalificatie op het matje geroepen wegens het overschrijden van de maximale rondetijd, maar er sprake was van verzachtende omstandigheden. De FIA heeft het in een statement uitgelegd.

De regerend wereldkampioen kende een uitstekende vrijdag op het Miami International Autodrome door de eerste startplek voor de Sprint te veroveren en daarmee de polereeks van Mercedes te doorbreken. Tijdens het tweede deel van de kwalificatiesessie, SQ2, overschreed de Brit echter de tijdslimiet van 1:48.0 tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1. De FIA verplicht coureurs om een bepaalde tijdslimiet op het circuit niet te overschrijden om te voorkomen dat er te langzaam, en dus gevaarlijk, gereden wordt. Hierdoor moest hij zich na afloop van de sessie bij de stewards melden voor een mogelijke overtreding van het sportief reglement.

Artikel gaat verder onder video

Hülkenberg dwong Norris tot afremmen in SQ2

De stewards hebben de situatie uitgebreid onderzocht door middel van positioneringsdata, tijdwaarnemingen en beelden van de onboardcamera's. Uit dit onderzoek bleek dat Norris vrijwel zijn gehele out-lap netjes binnen de vereiste deltatijd reed, totdat hij in de slotsector werd verrast door de Audi van Hülkenberg. De Duitser haalde hem vlak voor de zeventiende bocht in. "Auto met startnummer 1 [Norris] faalde om onder de vereiste tijdslimiet te blijven zoals vastgelegd in de officiële notities van de wedstrijdleider", schreven de stewards in een statement. "Auto 1 zat voor bijna de gehele ronde binnen de goedgekeurde deltatijd tot net voor bocht 17, waar hij plotseling werd gepasseerd door auto met startnummer 27 [Hülkenberg]. Dat dwong auto 1 vervolgens om te reageren om een noodzakelijk en gepast gat te creëren om een snelle ronde op te zetten."

Geen verdere actie vanuit de stewards

Omdat Norris moest inhouden om voldoende afstand tot Hülkenberg te bewaren voor zijn eigen kwalificatieronde, werd de tijdsoverschrijding hem niet zwaar aangerekend. De stewards besloten het incident dan ook af te doen met een No Further Action-oordeel. "De stewards beschouwden dit als verzachtende omstandigheden en stelden vast dat hij niet onnodig langzaam reed."

Door dit besluit behoudt de McLaren-coureur zijn eerste startplek voor de korte race op de zaterdag in Florida. Norris zal de eerste startrij delen met kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. De Sprint in Miami gaat vanavond om 18:00 uur Nederlandse tijd van start.

