George Russell is verrast door de plotselinge snelheid van McLaren en Ferrari tijdens het raceweekend in Miami. De Mercedes-coureur, die momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap bezet, moest tijdens de sprintkwalificatie genoegen nemen met de zesde tijd. Hiermee gaf hij ruim zes tienden toe op polesitter Lando Norris.

Eerder dit seizoen was Mercedes nog oppermachtig. Het team wist de eerste drie races van het jaar in Australië, China en Japan te winnen. In Florida werd deze reeks echter doorbroken door Norris, die in zijn McLaren de snelste tijd noteerde voor de sprintrace van zaterdagmiddag. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc eindigden voor Russell, respectievelijk op de derde en vierde positie. Max Verstappen is op P5 te zien, ook voor de Brit dus.

Verrassende sprong

De Britse coureur steekt zijn verbazing na afloop niet onder stoelen of banken. "Vrij verrassend hoe groot de sprong is die McLaren en Ferrari hebben gemaakt", aldus Russell. "Dat is behoorlijk indrukwekkend. We wisten dat ze het gat waarschijnlijk zouden dichten, maar ze waren sneller dan wij". Zelf kende hij een moeizame sessie op het Miami International Autodrome. "Aan mijn kant heb ik het vandaag lastig gehad. Miami is geen circuit waar ik van hou, eerlijk gezegd, vooral niet in dit soort omstandigheden", zo legt hij uit.

Updatepakketten

De opmars van de concurrentie komt niet geheel uit de lucht vallen. Zowel McLaren als Ferrari heeft voor deze vierde ronde van het kampioenschap een aanzienlijk updatepakket meegenomen.Russell geeft aan dat hij vooral worstelt met de balans van zijn bolide en oververhitte banden in de bochtige middensector. "Zoals ik al zei, ik ben behoorlijk verrast door de vooruitgang van de anderen, maar morgen is er weer een dag", zo sluit hij af. De Mercedes-coureur zal tijdens de sprintrace proberen belangrijke punten te scoren om de achterstand op zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die zich als tweede kwalificeerde, te verkleinen.

