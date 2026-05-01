Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap

De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van Miami. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Na vijf weken pauze was er eindelijk actie in de koningsklasse van de autosport. Er werd op deze vrijdag meteen gekwalificeerd voor de Sprint op het Miami International Autodrome. Lando Norris was het snelst en pakte dus de pole position voor Andrea Kimi Antonelli. Twee van de Britten, George Russell en Lewis Hamilton, werden teleurstellend zesde en zevende. Max Verstappen completeerde de top vijf en zat iets dichterbij Charles Leclerc en Oscar Piastri dan vóór de lentestop. Verder in het nieuws toont Russell ook interesse in de Nürburgring, zijn er motorwissels uitgevoerd bij meer dan de helft van de grid en vertelt Red Bull over hun versie van de 'Macarena'-vleugel. Ondertussen wordt er ook gesproken over verdere annuleringen van races: Stefano Domenicali zegt een alternatief plan te hebben, mochten Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan, terwijl een lokale wet ertoe kan leiden dat er zondag een streep door Miami gaat.

Artikel gaat verder onder video

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden: "Al een poging gedaan bij Toto"

George Russell heeft de verrichtingen van Max Verstappen op de Nordschleife op de voet gevolgd en hoopt ooit zelf op het roemruchte circuit te racen. Een eerdere poging bij Mercedes-teambaas Toto Wolff leidde echter tot weinig succes. "Ja, ik heb naar Max gekeken op de Nordschleife, net als de regenrace op Imola", doelt de Mercedes-coureur tijdens zijn persmoment in Miami op de openingsrace van het World Endurance Championship. "Beide races waren erg gaaf. Ik zou zonder twijfel ook een keer op de Nordschleife willen racen. Ik heb al eens een poging gedaan om met Toto in gesprek te gaan over het rijden met een Formule 1-auto op de Nordschleife om het ronderecord te verbreken." Lees hier het hele artikel over George Russell die reageert op het Nürburgring-avontuur van Max Verstappen.

Related image

Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven

De Formule 1-coureurs gaan in gesprek met de FIA over mogelijke wijzigingen in het tijdschema voor de Grand Prix van Miami. Er is voor zondag een grote kans op onweersbuien voorspeld, wat het verloop van de race op het Miami International Autodrome in gevaar kan brengen. De lokale wetgeving kan ervoor zorgen dat de race wordt uitgesteld. Hierin staat namelijk geschreven dat buitenevenementen direct moeten worden gestopt bij onweer. Voor de Formule 1 zelf levert dit natuurlijk problemen op. Lees hier het hele artikel over het weer dat een obstakel kan vormen in Miami.

Related image

Mercedes, Ferrari, McLaren en meer voeren motorwissels uit: limiet bereikt in Miami

Na vijf weken zonder Formule 1 zijn de elf teams en tweeëntwintig coureurs teruggekeerd in de paddock voor de Grand Prix van Miami. Er zijn een boel deelnemers die een nieuwe motor inzetten, waaronder Mercedes, McLaren en Ferrari. Max Verstappen en Red Bull Racing hebben vooral de focus gelegd op de nieuwe upgrades voor de aerodynamica en het chassis, en gebruiken geen nieuwe Ford-onderdelen voor de DM01-krachtbron. Drie coureurs zitten op het randje om een gridstraf te krijgen van de FIA. Lees hier het hele artikel over motorwissels voor de Grand Prix van Miami.

Related image

Red Bull geeft tekst en uitleg over opvallende 'Macarena'-vleugel

Volgens Laurent Mekies had Red Bull Racing, nog voordat Ferrari in Bahrein met de omgekeerde achtervleugel, in de paddock de ‘Macarena-vleugel’ genoemd, verscheen, zelf al een eigen variant bedacht. De Fransman gaf na de eerste vrije training in Miami tekst en uitleg en wees daarbij ook op de problemen van de RB22. "Je gaat me denk ik toch niet geloven. De engineers kwamen al lang geleden met dit idee, nog voordat we überhaupt op het circuit reden en zagen wat de rest had gedaan," legde de Fransman uit bij Sky Sports F1. Het feit dat Red Bull nog heeft gewacht met het introduceren van de achtervleugel lag niet zozeer aan het onderdeel zelf, maar meer aan de problemen van de RB22. Lees hier het hele artikel over de Macarena-achtervleugel van Red Bull Racing.

© Red Bull Content Pool

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden

Volgens Stefano Domenicali heeft de Formule 1 een alternatief plan klaarliggen voor de seizoensafsluitende races in Qatar en Abu Dhabi, mochten deze door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten geen doorgang kunnen vinden. De CEO van de koningsklasse stelt dat er een duidelijke deadline is vastgesteld om de knoop door te hakken en dat men dit keer niet onvoorbereid wil zijn. "We hebben de eerste twee races in Bahrein en Djedda moeten annuleren, maar nu moeten we natuurlijk afwachten omdat we aan het einde van het jaar nog twee races hebben, namelijk Qatar en Abu Dhabi", begon de topman uit te leggen bij Milano Finanza, voordat hij inging op het alternatief dat is bedacht. Lees hier het hele artikel over het alternatieve plan bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi.

Related image

Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

Lando Norris heeft de sprintpole in Miami gepakt met een 1:27.869. De regerend kampioen was daarmee iets meer dan twee tienden sneller dan nummer twee Kimi Antonelli, terwijl Oscar Piastri de top drie completeerde. "Het was geweldig en een goed resultaat voor ons, een mooie manier om het team te belonen. We hebben een heleboel nieuwe upgrades op de auto. Het is fijn om weer wat grip te voelen. Een mooie beloning voor de mensen in de fabriek." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na het pakken van de pole voor de Sprint.

Related image

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

