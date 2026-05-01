Volgens Laurent Mekies had Red Bull Racing, nog voordat Ferrari in Bahrein met de omgekeerde achtervleugel, in de paddock de ‘Macarena-vleugel’ genoemd, verscheen, zelf al een eigen variant bedacht. De Fransman gaf na de eerste vrije training in Miami tekst en uitleg en wees daarbij ook op de problemen van de RB22.

De teams hebben de eerste sessie van het raceweekend in Miami achter de rug. Daarin was Charles Leclerc de snelste. Het was vooral opvallend dat het bij Mercedes nog niet van een leien dakje liep, terwijl Max Verstappen juist de tijden van de Monegask kon volgen. Om 22:30 uur gaat echter de sprintkwalificatie van start, en dan zullen we de daadwerkelijke krachtsverhoudingen zien.

Red Bull had vleugel al klaarstaan

Bij Sky Sports F1 werd Mekies gevraagd naar de ‘Macarena’-vleugel. "Je gaat me denk ik toch niet geloven. De engineers kwamen al lang geleden met dit idee, nog voordat we überhaupt op het circuit reden en zagen wat de rest had gedaan," legde de Fransman uit. Het feit dat Red Bull nog heeft gewacht met het introduceren van de achtervleugel lag niet zozeer aan het onderdeel zelf, maar meer aan de problemen van de RB22. Dat de vleugel nu alsnog is meegenomen, toont volgens Mekies dan ook aan dat het team de weg omhoog heeft gevonden: "We hadden echter grotere problemen voordat we deze vleugel konden meenemen. Het is een goede indicatie van hoe hard we pushen."

Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept 🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/75vJrKAHvC — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

