Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"
Max Verstappen mag op zondag vanaf P2 beginnen aan de Grand Prix van Miami en op slechts een kleine fractie van Kimi Antonelli op P1 af is het een resultaat om van te genieten voor de viervoudig wereldkampioen. Na afloop van de zaterdag kan Verstappen eigenlijk nauwelijks geloven hoe erg de Red Bull ineens is verbeterd.
Voorlopig is het natuurlijk een seizoen om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Oostenrijkse renstal was in de eerste drie races eigenlijk nergens te bekennen en Verstappen begon langzaam maar zeker zelfs zijn toekomst in de sport in twijfel te trekken. In een maandje tijd zonder races kan er echter veel gebeuren, zo blijkt. Red Bull heeft de koe bij de horens gevat en is met een groot updatepakket richting Florida getrokken, om daar Verstappen ineens te voorzien van een wagen waar de Nederlander wél wat mee kan.
Compleet gestoord
Voorlopig zijn de geluiden dan ook erg goed vanuit Verstappen en zien we hem eindelijk weer eens lachen in de Formule 1-paddock. Na afloop van zijn tweede plek in de kwalificatie krijgt Verstappen voor de camera van Sky Sports de vraag wat hij ervan gedacht had als hem in Japan verteld was dat hij slechts 0,15 seconden achter de pole-tijd van Mercedes zou liggen. De viervoudig wereldkampioen - scherp als altijd - komt met een duidelijk antwoord: "Ik had je compleet gestoord genoemd." Op zondag gaat hij vanaf 19:00 uur op weg om mee te doen om de eerste zege van dit seizoen.
