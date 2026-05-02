Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Miami. De Mercedes-coureur werd onverwacht het vuur aan de schenen gelegd door Max Verstappen, maar wist de viervoudig wereldkampioen 0,166 seconde voor te blijven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami was een bijzonder interessante. Max Verstappen wist zich plots volledig in de strijd voor de eerste startrijen te mengen en leek zelfs even kans te maken op pole position. Uiteindelijk was het Kimi Antonelli die met een 1.27.798 bovenaan de tijdenlijst eindigde en met 0,166 seconde Verstappen voor wist te blijven. Het is voor de negentienjarige coureur de derde pole position op rij, al heeft hij dit die positie vooralsnog telkens uit handen gegeven bij de start.

Antonelli blij met kwalificatie voor Grand Prix van Miami

"Het was een fantastische dag", vertelt Antonelli na afloop. "Het is goed om weer op pole te staan. De sprint ging lastig, die viel niet onze kant op. Ik ben blij met deze ommekeer en het was een goede kwalificatie. Ik was een beetje te enthousiast in die laatste ronde in Q3, maar gelukkig was de eerste ronde goed genoeg. Ik hoop dat we morgen een goede start hebben. We doen erg ons best daarvoor."

