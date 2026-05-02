Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Miami. De Mercedes-coureur werd onverwacht het vuur aan de schenen gelegd door Max Verstappen, maar wist de viervoudig wereldkampioen 0,166 seconde voor te blijven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami was een bijzonder interessante. Max Verstappen wist zich plots volledig in de strijd voor de eerste startrijen te mengen en leek zelfs even kans te maken op pole position. Uiteindelijk was het Kimi Antonelli die met een 1.27.798 bovenaan de tijdenlijst eindigde en met 0,166 seconde Verstappen voor wist te blijven. Het is voor de negentienjarige coureur de derde pole position op rij, al heeft hij dit die positie vooralsnog telkens uit handen gegeven bij de start.

Antonelli blij met kwalificatie voor Grand Prix van Miami

"Het was een fantastische dag", vertelt Antonelli na afloop. "Het is goed om weer op pole te staan. De sprint ging lastig, die viel niet onze kant op. Ik ben blij met deze ommekeer en het was een goede kwalificatie. Ik was een beetje te enthousiast in die laatste ronde in Q3, maar gelukkig was de eerste ronde goed genoeg. Ik hoop dat we morgen een goede start hebben. We doen erg ons best daarvoor."

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap

Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull

Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'

