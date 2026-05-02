Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is opgelucht dat Max Verstappen weer een wagen heeft gekregen waarmee hij de limieten kan opzoeken. De Fransman benadrukt bij Viaplay dat de updates uiteraard werken, maar dat het feit dat Verstappen weer kan pushen een stuk belangrijker is.

Na de eerste drie raceweekenden van het Formule 1-seizoen was duidelijk dat de balans in de wagen van Red Bull Racing niet eenvoudig te vinden was. Net als veel andere teams reisde het Oostenrijkse team af naar Miami met een pakket aan nieuwe onderdelen. Verstappen reed daarmee de tweede tijd en start zondag naast polesitter Kimi Antonelli.

Updates werken, maar Red Bull is er nog niet

Mekies is blij dat de updates hun werk hebben gedaan: "Ja, die werken, dus je hebt gelijk. Vooral een grote pluim voor iedereen in Milton Keynes. Het waren behoorlijk intense vijf weken. Niemand wilde in de positie zitten waarin wij zaten na de eerste drie races." De gedachte achter die updates was niet alleen om de wagen sneller te maken, maar vooral om Verstappen meer gevoel met de auto te geven: "Het ging niet alleen om de achterstand richting poleposition, maar vooral om het feit dat Max geen auto had waarmee hij kon pushen. Er zijn een aantal grondige analyses gedaan om met oplossingen te komen. Zowel aan de chassiskant als aan de PU-kant is er alles aan gedaan om de wagen in een betere positie te brengen."

Ook benadrukt Mekies dat er nog altijd een achterstand is, maar dat er inmiddels wel licht aan het einde van de tunnel is: "We weten dat het niet genoeg is. We hebben ook nog lang niet alles opgelost, maar we zitten wél in de goede richting."

