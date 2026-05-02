De zaterdag in Miami zit erop en dat betekent dat we niet alleen een sprintrace hebben gehad, maar ook een kwalificatie. Het meest gelezen nieuws daarover vind je terug in deze GPFans Recap.

Lando Norris wist de sprintrace in Miami overtuigend te winnen. Daarachter gebeurde er van alles, met name tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Na afloop van de sprintrace werd er bovendien nog een diskwalificatie uitgedeeld. Kimi Antonelli was zaterdagavond de snelste tijdens de kwalificatie en de FIA houdt de weerssituatie in Miami nog altijd nauwlettend in de gaten. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 2 mei.

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Lando Norris heeft zijn eerste overwinning van 2026 op zak door de sprintrace op het Miami International Autodrome te winnen. Oscar Piastri maakte op P2 het één-tweetje compleet en Charles Leclerc mocht als derde naar het podium. Max Verstappen kende een 'poep'-start, maar wist zich nog te herstellen en kwam als zesde over de streep, na een gevecht met Lewis Hamilton, wat uiteindelijk vijfde is geworden, door de tijdstraf van Kimi Antonelli. Lezen hoe de sprintrace in Miami verliep? Klik hier!

FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit

De FIA zal met een nieuwe uitslag komen van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami. De stewards hebben namelijk besloten de Audi van Gabriel Bortoleto uit de resultaten te schrappen. Hij is dus gediskwalificeerd van de korte zaterdagsrace. Lezen waarom Bortoleto uiteindelijk uit het resultaat gehaald is? Klik hier!

Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami

Kimi Antonelli heeft poleposition in Miami veroverd met een 1:27.798 na een spannende kwalificatie. Max Verstappen wist in de slotfase nog dichtbij te komen, maar moest genoegen nemen met P2, voor Charles Leclerc, die als derde eindigde. Lezen hoe de kwalificatie in Miami verliep? Klik hier!

FIA last vergadering in over verloop raceweekend in Miami vanwege noodweer

De FIA houdt een slag om de arm wat betreft het verloop van het raceweekend in Miami. De zaterdag komt niet zozeer onder een vergrootglas te liggen; de focus ligt vooral op de zondag, waarvoor onstuimig weer wordt verwacht. De autobond zal daarom later vandaag een vergadering plannen om mogelijk het tijdschema aan te passen. Alles lezen over de stappen die de FIA mogelijk gaat nemen in Miami? Klik hier!

Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'

Er was nog even wat onduidelijkheid tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de sprintrace in Miami. Zo haalde de Nederlander de Ferrari-coureur in, maar dat gebeurde buiten de baan. Toen Verstappen de plek wilde teruggeven, ontstond er toch wat verwarring, zo blijkt uit de boordradio. Lezen wat Verstappen precies zei? Klik hier!

