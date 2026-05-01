Mekies verklapt per ongeluk rol Lambiase bij McLaren: 'Wens hem het allerbeste'
Daar waar Zak Brown nog wat geheimzinnig deed over de toekomstige rol van Gianpiero Lambiase bij McLaren, gooit Laurent Mekies het in gesprek met Sky Sports F1 op straat. ‘GP’ maakte onlangs bekend dat hij vertrekt naar het papaja-oranje team en naar verwachting in 2028 zal aansluiten.
De race-engineer van Verstappen kreeg een aanbod van McLaren dat hij simpelweg niet kon weigeren. Hoewel er in de wandelgangen geluiden zijn dat ‘GP’ aan de slag gaat als teambaas van McLaren, wordt dat bij het team ontkend. Dat Andrea Stella naar Ferrari vertrekt en Lambiase hem daar zal opvolgen, ontkende Brown eerder ook al. Mekies onthult na afloop van de eerste vrije training in Miami echter dat ‘GP’ toch echt de rol van teambaas gaat invullen.
Vertrek sleutelpersonen Red Bull Racing
Mekies reageerde op de vraag dat er de afgelopen jaren flink wat sleutelpersonen bij Red Bull zijn vertrokken: "Weet je, we willen ons hier niet defensief over opstellen. Je hebt gelijk, we hebben de afgelopen vier à vijf jaar behoorlijk wat sleutelfiguren verloren, dat is absoluut waar." Daarbij stelt Mekies dat het team er alles aan doet om de vertrokken personen te vervangen: "We nemen dit heel serieus en alles wat we doen, is erop gericht om ervoor te zorgen dat we de beste werkomgeving bieden om mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hierin zullen slagen. Gaat het een lineair proces worden, waarbij niemand meer vertrekt? Nee, GP kreeg een buitengewone kans."
Over die kans is McLaren nog vrij stil, maar Mekies onthult de nieuwe baan van Lambiase: "Hij wordt daar teambaas. Ik kan niets anders doen dan hem het allerbeste te wensen."
