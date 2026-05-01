De sprintkwalificatie staat op het programma en gaat om 22:30 uur van start. Charles Leclerc lijkt daarvoor de beste papieren in handen te hebben, nadat de Monegask de snelste was tijdens de eerste vrije training. Toch zat ook Max Verstappen er met de geüpdatete RB22 goed bij op P2 en noteerde Oscar Piastri de derde tijd. Daarnaast zijn de Mercedessen ook nog altijd in de mix, en dus rijst de vraag: wie gaat er straks met de sprintpole vandoor? Volg het allemaal via ons liveblog!

LIVE | Sprintkwalificatie Miami GP Sorteer op: Laatste Oudste Sprintkwalificatie Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Zaterdag om 18:00 uur zijn we terug met de sprintrace in Miami. Sprintkwalificatie Antonelli komt er ook niet aan en zet zichzelf op P2, maar Norris is degene die met de sprintpole naar huis gaat! Sprintkwalificatie Piastri pakt de tweede tijd over en duwt Verstappen naar P4, maar ook Antonelli is nog bezig. Sprintkwalificatie Verstappen moet genoegen nemen met P3! Sprintkwalificatie Leclerc komt er ook niet aan en sluit aan op P2, maar wat kan Verstappen nu nog? Hamilton sluit aan op P4. Sprintkwalificatie Russell is met een 1:28.493 de snelste, maar Norris schiet daar nu al onderdoor met een 1:27.869! Sprintkwalificatie Norris is nu al sneller in sector één, maar ook Charles Leclerc is rap onderweg. Verstappen moet nog beginnen aan zijn snelle run. Sprintkwalificatie Russell is degene die de dans gaat openen. De Engelsman zet paarse tijden neer, maar is dan ook de eerste met een snelle ronde. Sprintkwalificatie Er is beweging in de pitstraat en de coureurs rijden nu naar buiten met nog iets meer dan 4 minuten te gaan. Sprintkwalificatie De klok tikt rustig door, we zitten nu onder de 6 minuten en nog steeds geen actie op de baan. Sprintkwalificatie SQ3 wordt verreden over acht minuten en die zijn intussen al ingegaan. Het is echter nog compleet uitgestorven op de baan en dus verwachten we één echte run van de coureurs. Sprintkwalificatie De top tien-kwalificatie is begonnen! Sprintkwalificatie De vlag hangt uit en de mannen die niet weten door te stoten naar de top tien-kwalificatie zijn: Bortoleto, Hülkenberg, Bearman, Albon, Sainz en Lindblad. Sprintkwalificatie Charles Leclerc scherpt de snelste tijd aan naar 1:28.333. Verstappen lijkt te zijn afgehaakt op P5 en maakt zich op voor de top tien-kwalificatie. Sprintkwalificatie In de gevarenzone zitten momenteel: Bortoleto, Hülkenberg, Albon, Sainz, Bearman en Lindblad en er zijn nog 2 minuten te gaan. Laad meer

Gerelateerd