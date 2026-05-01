Max Verstappen, generic, Miami GP, 2026

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De sprintkwalificatie staat op het programma en gaat om 22:30 uur van start. Charles Leclerc lijkt daarvoor de beste papieren in handen te hebben, nadat de Monegask de snelste was tijdens de eerste vrije training. Toch zat ook Max Verstappen er met de geüpdatete RB22 goed bij op P2 en noteerde Oscar Piastri de derde tijd. Daarnaast zijn de Mercedessen ook nog altijd in de mix, en dus rijst de vraag: wie gaat er straks met de sprintpole vandoor? Volg het allemaal via ons liveblog!

LIVE | Sprintkwalificatie Miami GP

1u geleden

23:16

Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Zaterdag om 18:00 uur zijn we terug met de sprintrace in Miami.

1u geleden

23:15

Antonelli komt er ook niet aan en zet zichzelf op P2, maar Norris is degene die met de sprintpole naar huis gaat! 

1u geleden

23:15

Piastri pakt de tweede tijd over en duwt Verstappen naar P4, maar ook Antonelli is nog bezig.

1u geleden

23:14

Verstappen moet genoegen nemen met P3!

1u geleden

23:14

Leclerc komt er ook niet aan en sluit aan op P2, maar wat kan Verstappen nu nog? Hamilton sluit aan op P4.

1u geleden

23:13

Russell is met een 1:28.493 de snelste, maar Norris schiet daar nu al onderdoor met een 1:27.869!

1u geleden

23:13

Norris is nu al sneller in sector één, maar ook Charles Leclerc is rap onderweg. Verstappen moet nog beginnen aan zijn snelle run.

1u geleden

23:12

Russell is degene die de dans gaat openen. De Engelsman zet paarse tijden neer, maar is dan ook de eerste met een snelle ronde.

1u geleden

23:10

Er is beweging in de pitstraat en de coureurs rijden nu naar buiten met nog iets meer dan 4 minuten te gaan.

1u geleden

23:08

De klok tikt rustig door, we zitten nu onder de 6 minuten en nog steeds geen actie op de baan.

1u geleden

23:07

SQ3 wordt verreden over acht minuten en die zijn intussen al ingegaan. Het is echter nog compleet uitgestorven op de baan en dus verwachten we één echte run van de coureurs.

1u geleden

23:06

De top tien-kwalificatie is begonnen!

1u geleden

23:01

De vlag hangt uit en de mannen die niet weten door te stoten naar de top tien-kwalificatie zijn: Bortoleto, Hülkenberg, Bearman, Albon, Sainz en Lindblad.

1u geleden

22:59

Charles Leclerc scherpt de snelste tijd aan naar 1:28.333. Verstappen lijkt te zijn afgehaakt op P5 en maakt zich op voor de top tien-kwalificatie.

1u geleden

22:57

In de gevarenzone zitten momenteel: Bortoleto, Hülkenberg, Albon, Sainz, Bearman en Lindblad en er zijn nog 2 minuten te gaan.

Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P2, Piastri derde Live

FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht Samenvatting sprintkwalificatie

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden conflict midden-oosten

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes Samenvatting VT1

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami Max Verstappen

