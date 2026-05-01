Leclerc during FP1 in Miami

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Leclerc during FP1 in Miami — Foto: © IMAGO
Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Charles Leclerc heeft de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van Miami als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zette een rondetijd van 1:29.310 neer, en kwam daarmee 0.297 seconden onder Max Verstappen uit. Er hangt een groot vraagteken boven Mercedes. Kimi Antonelli en George Russell kregen namelijk allebei te maken met motorproblemen.

De enige trainingssessie op het Miami International Autodrome begon dertig minuten eerder en werd ook met een halfuur verlengd. De motorreglementen waren namelijk een beetje aangepast, het is een sprintweekend en dus was dit de enige vrije training, en de Formule 1 keerde terug na een onverwachte lentestop. De FIA had daarom besloten de coureurs een extra oefentijd te geven. De coureurs moesten er ook een beetje inkomen. Lewis Hamilton maakte foutjes bij bochten 1 en 11, en teamgenoot Charles Leclerc volgde. Kimi Antonelli stak op zijn beurt de chicane bij bocht 14 af evenals Alexander Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon en Max Verstappen. Zo werden er allerlei foutjes gemaakt bij het zoeken naar de rempunten en de balans bij het insturen.

Russell de stoomlocomotief

De eerste problemen doken al gauw op. De Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen pas na bijna een halfuur naar buiten. Ondertussen was Gasly aan het klagen over een rare geur in zijn Alpine. George Russell moest onverwachts de garage opzoeken vanwege een probleem met de turbo. "Het maakt een geluid alsof het een stoomtrein is. Ik weet niet precies wat het is of waar het vandaan komt", klonk het over de boardradio van de Brit.

De eerste runs werden gedaan op de harde Pirelli-compound. Lando Norris stond met een uur te gaan bovenaan met een tijd van 1:30.335, een halve seconde voor Hamilton, zeven tienden voor Verstappen en acht tienden voor Leclerc en ploegmaatje Oscar Piastri.

Kimi Antonelli verbeterde met een seconde en kwam op de eerste stek terecht met een 1:30.079. Halverwege de vrije training ging Leclerc er met een kwart van een seconde onderdoor en dus was een 1:29.855 de nieuwe time to beat. Verstappen wisselde naar de mediums, maar was alsnog zes tienden langzamer dan de Monegask. De Red Bull-coureur klaagde over het "vreselijke terugschakelen" van de Ford aangedreven bolide.

Verstappen tweede achter Leclerc, meer problemen bij Mercedes

Terwijl er richting de slotfase van de vrije training steeds meer gefocust werd op de rondetijden, werd de irritatie van het verkeer ook groter. Vooral Stroll kwam onder vuur na het ophouden van Antonelli en Cadillac-coureur Sergio Pérez. Piastri haakte een run af, omdat hij de remmen begon te ruiken en last had van rook in de cockpit.

Pas in de laatste minuten kwamen de softs tevoorschijn. Veel actie van de Zilverpijlen op de rode band zagen we niet, aangezien Antonelli en Russell weer naar binnen doken met power unit-problemen. Leclerc bleef bovenaan de tijdenlijst, nadat hij verbeterde met een 1:29.310. Verstappen werd netjes tweede op slechts drie tienden achterstand. Piastri, Hamilton en Antonelli completeerden de top vijf.

Norris moest genoegen nemen met de zevende stek achter Russell, nadat hij in de laatste bocht Albon tegenkwam, maar bleef nog wel Gasly, Isack Hadjar in de andere Red Bull, en de Williams van Carlos Sainz voor. Nico Hülkenberg klokte de vijftiende tijd achter Franco Colapinto, Alexander Albon, Ollie Bearman en Audi-teamgenoot Gabriel Bortoleto, en de Duitser werd door de stewards genoteerd voor het ophouden van Hamilton bij bocht 5. De zevenvoudig wereldkampioen stuiterde op hoge snelheid van de baan. Stroll werd laatste achter Ocon, Liam Lawson, Pérez, Alonso, Valtteri Bottas en Arvid Lindblad.

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

  • 44 minuten geleden
  • 1
Mercedes, Ferrari, McLaren en meer voeren motorwissels uit: limiet bereikt in Miami

  • 3 uur geleden
Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap

  • 4 minuten geleden
Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

  • 18 minuten geleden
Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

  • 31 minuten geleden
Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

  • 1 uur geleden

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

44 minuten geleden 1
Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden

3 uur geleden
Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Gisteren 19:33 2
Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami

Gisteren 16:20
