Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic

Verstappen vindt waardering van teambazen logisch: 'Wie moet je anders op één zetten?'

Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic
Verstappen vindt waardering van teambazen logisch: 'Wie moet je anders op één zetten?'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen kijkt er niet van op dat de teambazen in de Formule 1 hem jaar in jaar uit verkiezen tot de beste coureur van de grid. De kopman van Red Bull Racing stelt dat zijn prestaties van de afgelopen jaren voor zich spreken en ziet zichzelf dan ook als de meest logische keuze.

Aan het einde van elk seizoen mogen de teambazen anoniem hun top tien van best presterende coureurs doorgeven. Verstappen voert deze prestigieuze lijst al sinds 2021 onafgebroken aan. Zelfs na afloop van het afgelopen seizoen, waarin hij de wereldtitel nipt aan McLaren-coureur Lando Norris moest laten, werd de Limburger door de teambazen nog steeds als de beste rijder van het veld beoordeeld. Verstappen geeft lachend aan dat het voor hem geen verrassing is.

Wie anders op de eerste plaats?

In een interview met Mobil 1, een merk van ExxonMobil dat de duurzame brandstof levert aan Red Bull Ford, wordt Verstappen gevraagd waarom hij zo geliefd is bij de teambazen. Zijn antwoord is even kort als duidelijk. "Omdat, wie moet je anders op de eerste plaats zetten?", reageert de viervoudig wereldkampioen. "Je kunt er een theorie op loslaten, maar over die jaren heen denk ik dat het vrij duidelijk was. Als ik naar mezelf kijk, probeer je als coureur altijd alles te doen wat je kan. Je probeert gewoon je best te doen", legt hij uit.

Geen titel, wel een goed jaar

De Nederlander blikt met een goed gevoel terug op de periode waarin hij de stembussen domineerde. "Ik moet zeggen dat we van 2021 tot en met vorig jaar natuurlijk goede seizoenen hebben gehad. De meeste daarvan won ik het kampioenschap", vervolgt Verstappen. Hoewel hij de titel vorig jaar misliep, is hij onverminderd trots op zijn prestaties. "Vorig jaar wonnen we het kampioenschap niet, maar ik denk nog steeds dat ik een heel goed seizoen had", zo sloot hij af.

Ferrari gaat op de bon na vrije training voor GP Miami | F1 Shorts Live

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

Surer vreest voor pensioen Verstappen: "Heel slecht voor het imago van de Formule 1"

Norris verdient pole voor Sprint, mogelijk streep door GP Miami door Amerikaanse wet | GPFans Recap Recap

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

Mekies verklapt per ongeluk rol Lambiase bij McLaren: 'Wens hem het allerbeste'

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami

