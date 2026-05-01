Max Verstappen kijkt er niet van op dat de teambazen in de Formule 1 hem jaar in jaar uit verkiezen tot de beste coureur van de grid. De kopman van Red Bull Racing stelt dat zijn prestaties van de afgelopen jaren voor zich spreken en ziet zichzelf dan ook als de meest logische keuze.

Aan het einde van elk seizoen mogen de teambazen anoniem hun top tien van best presterende coureurs doorgeven. Verstappen voert deze prestigieuze lijst al sinds 2021 onafgebroken aan. Zelfs na afloop van het afgelopen seizoen, waarin hij de wereldtitel nipt aan McLaren-coureur Lando Norris moest laten, werd de Limburger door de teambazen nog steeds als de beste rijder van het veld beoordeeld. Verstappen geeft lachend aan dat het voor hem geen verrassing is.

Artikel gaat verder onder video

Wie anders op de eerste plaats?

In een interview met Mobil 1, een merk van ExxonMobil dat de duurzame brandstof levert aan Red Bull Ford, wordt Verstappen gevraagd waarom hij zo geliefd is bij de teambazen. Zijn antwoord is even kort als duidelijk. "Omdat, wie moet je anders op de eerste plaats zetten?", reageert de viervoudig wereldkampioen. "Je kunt er een theorie op loslaten, maar over die jaren heen denk ik dat het vrij duidelijk was. Als ik naar mezelf kijk, probeer je als coureur altijd alles te doen wat je kan. Je probeert gewoon je best te doen", legt hij uit.

Geen titel, wel een goed jaar

De Nederlander blikt met een goed gevoel terug op de periode waarin hij de stembussen domineerde. "Ik moet zeggen dat we van 2021 tot en met vorig jaar natuurlijk goede seizoenen hebben gehad. De meeste daarvan won ik het kampioenschap", vervolgt Verstappen. Hoewel hij de titel vorig jaar misliep, is hij onverminderd trots op zijn prestaties. "Vorig jaar wonnen we het kampioenschap niet, maar ik denk nog steeds dat ik een heel goed seizoen had", zo sloot hij af.

