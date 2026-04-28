Een vroegtijdig vertrek van Max Verstappen zou een enorme klap zijn voor het imago van de koningsklasse, denkt voormalig F1-coureur en analist Marc Surer. De viervoudig wereldkampioen is ontevreden over de nieuwe technische reglementen van dit jaar en kent een nogal uitdagende seizoensstart bij Red Bull Racing, wat de geruchten over een naderend pensioen voedt. Surer stelt dat Verstappen de Formule 1 daarmee tekort zou doen en adviseert hem om in ieder geval het huidige seizoen af te maken.

De frustraties van de Limburger komen voort uit de ingrijpende reglementswijzigingen die dit seizoen zijn ingegaan. De nieuwe auto's vereisen een compleet andere rijstijl, waarbij coureurs hun batterijgebruik en energieterugwinning nadrukkelijk moeten managen. Verstappen heeft zich opgeworpen als een van de felste tegenstanders van deze koers en omschreef de situatie eerder al als "anti-racen". Daarbovenop komt de vorm van Red Bull Racing, dat momenteel slechts zesde staat in het constructeurskampioenschap, en het aanstaande vertrek van zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase naar McLaren.

Surer vreest voor imago van de Formule 1

Voor Surer is het een horrorscenario als deze opstapeling van factoren daadwerkelijk tot een afscheid leidt. De analist van de Zwitserse omroep SRF benadrukt dat de sport zijn grootste ster niet mag verliezen omwille van de regels. "Als de beste coureur het kampioenschap verlaat vanwege een reden zoals de nieuwe reglementen, dan zou dat heel slecht zijn voor het imago van de Formule 1", stelt Surer tegenover Total-Motorsport. "Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij op dit moment de beste is in de Formule 1, en als hij wegloopt, zou dat heel slecht zijn voor het imago van de Formule 1."

Naast de impact op de sport als geheel, kijkt Surer ook naar de situatie binnen Red Bull Racing. Hij is van mening dat Verstappen loyaliteit moet tonen aan de renstal onder leiding van teambaas Laurent Mekies, ondanks de huidige sportieve crisis. "Het zou heel oneerlijk zijn voor het team als hij tijdens het seizoen vertrekt, dus ik vind dat hij sowieso dit jaar moet afmaken, ook al zal het hem pijn doen, want het was zijn team en hij heeft vier kampioenschappen met hen gewonnen. Als er slechte tijden zijn, is het belangrijk om bij elkaar te blijven en ze in ieder geval dit seizoen te steunen, want ze hebben hem nodig. Zonder hem zijn ze compleet de weg kwijt."

Verstappen verdient een betere auto

Terwijl de onvrede over de koningsklasse groeit, richt Verstappen zich op de achtergrond ook steeds meer op andere autosportprojecten, waaronder het racen op de Nürburgring. Toch sluit Surer niet uit dat de coureur zijn heil elders in de Formule 1 zoekt, aangezien er geruchten gaan over een overstap naar een ander team. "Ik vind dat hij wel een betere auto verdient, en ik weet zeker dat hij overal naartoe kan gaan waar hij wil als hij echt probeert om dat te veranderen."