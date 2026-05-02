Alex Zanardi smiles at the camera, the photo is black and white

Voormalig F1-coureur en paralympisch kampioen Alessandro Zanardi (59) overleden

Alex Zanardi smiles at the camera, the photo is black and white — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Voormalige Formule 1-coureur en paralympisch kampioen Alessandro Zanardi is op 59-jarige leeftijd overleden. De Italiaan blies vrijdagavond in het bijzijn van zijn naasten zijn laatste adem uit. Zanardi stond wereldwijd niet alleen bekend om zijn autosportcarrière, maar vooral om zijn enorme veerkracht na een zwaar ongeval in 2001.

In de jaren negentig verscheen Zanardi 41 keer aan de start van een Formule 1-race, waarbij hij uitkwam voor de renstallen van Jordan, Minardi, Lotus en Williams. Zijn grootste successen in de autosport boekte hij echter in de Verenigde Staten, waar hij tweemaal kampioen werd in de CART-klasse. Aan die carrière kwam een abrupt einde door een zware crash op de Duitse Lausitzring. Zanardi spinde op de baan, waarna coureur Alex Tagliani met een snelheid van 320 kilometer per uur tegen zijn wagen reed. De Italiaan overleefde de klap na zestien operaties en zeven hartstilstanden, maar beide benen moesten worden geamputeerd.

Paralympisch icoon

Na een lange revalidatie besloot Zanardi zich te richten op het parawielrennen als handbiker. Met succes, want tijdens de Paralympische Spelen van 2012 en 2016 veroverde hij in totaal vier gouden en twee zilveren medailles. Daarnaast schreef hij meerdere wereldtitels op zijn naam en zette hij zich veelvuldig in als voorvechter voor atleten met een beperking. In 2020 sloeg het noodlot opnieuw toe toen Zanardi tijdens een liefdadigheidswedstrijd in Toscane werd aangereden door een vrachtwagen. Hij liep hierbij ernstig hoofdletsel op, lag meer dan een maand in coma en werkte sindsdien aan een zwaar revalidatieproces.

Zanardi overleden

De familie heeft het nieuws over zijn overlijden via een officiële verklaring naar buiten gebracht. "Met diepe droefheid maakt de familie het overlijden van Alessandro Zanardi bekend, gisteravond op 1 mei", zo luidt het bericht. "Alex is vredig overleden, omringd door de liefde van zijn familie en vrienden". Zanardi laat zijn vrouw Daniela en zoon Niccolò achter.

