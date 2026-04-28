Brundle verwacht herlancering F1-seizoen: 'Drastisch veranderde auto's'
Volgens Sky Sports-analist Martin Brundle markeert de aanstaande Grand Prix van Miami de herlancering van het Formule 1-seizoen. De Brit verwacht dat de teams na een onverwacht lange pauze met ingrijpend veranderde auto's aan de start zullen verschijnen. Dat laat de voormalig coureur weten bij Sky Sports News.
De koningsklasse kende een langere onderbreking na de race in Japan, doordat de geplande evenementen in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege regionale conflicten werden geannuleerd. Tijdens deze lentepauze heeft de FIA diverse aanpassingen in de technische en sportieve reglementen goedgekeurd, die vanaf het raceweekend in Florida van kracht zijn. Voorafgaand aan deze hervatting leidt Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli het wereldkampioenschap.
Onvoorziene gevolgen
Brundle stelt dat de recente regelwijzigingen noodzakelijk waren om de nieuwe generatie wagens te verfijnen. "Er is altijd een enorme hoeveelheid onvoorziene gevolgen bij alles wat je verandert in de Formule 1, het is een behoorlijk complexe business", stelt Brundle. "Waar we nu mee bezig zijn, is het gladstrijken van de vermogensafgifte van deze complexe hybride auto's, en ik denk dat het een stap voorwaarts zal zijn", aldus de analist. De autosportbond heeft onder meer het piekvermogen voor het opladen verhoogd naar 350 kW en de maximale regeneratie per kwalificatieronde verlaagd, zodat coureurs minder hoeven in te houden. Een ander belangrijk aspect van de reglementswijzigingen is veiligheid, waarbij specifiek is gekeken naar gevaarlijke snelheidsverschillen op de baan. Zo is de extra vermogensboost in de race nu gemaximeerd op +150 kW en is er een detectiesysteem voor slechte starts geïntroduceerd. Brundle begrijpt de zorgen van de coureurs op dit vlak. "De coureurs maken zich zorgen over de naderingssnelheden", legt hij uit. "Dat soort dingen hadden we vroeger ook wel als iemand voor je bijvoorbeeld een versnelling miste, in de tijd dat je zelf schakelde of als een motor plotseling plofte. Maar toen rook je een beetje olie of hoorde je het motorgeluid. Dat kun je nu natuurlijk niet zien, omdat veel door de batterij wordt aangedreven", vergelijkt hij de huidige situatie met het verleden.
Veranderde krachtsverhoudingen
Door de lange pauze en de nieuwe regels hebben diverse renstallen grote updates aangekondigd voor de race in Miami. McLaren-teambaas Andrea Stella gaf al aan met een vrijwel volledig nieuwe auto te komen, terwijl ook Ferrari een substantieel pakket meeneemt. Brundle kijkt uit naar de veranderde wagens. "Door de verplichte pauze zullen teams verschijnen met drastisch veranderde en hopelijk verbeterde auto's", voorspelt hij. "We weten niet wie het bij het rechte eind gaat hebben. Ik denk dat dit eigenlijk het verhaal van het seizoen gaat worden, met zo'n enorme verandering die we voor dit jaar hebben gehad, dus ik kijk er echt naar uit", klinkt het enthousiast. Of de veranderingen alle coureurs tevreden zullen stellen, betwijfelt de 66-jarige Brit, die zelf vanaf Miami weer terugkeert in de paddock na het missen van de Aziatische races. "Zal het de coureurs tevreden stellen? Het is vrij duidelijk dat de coureurs die snelle auto's hebben en winnen, wat meer tevreden zijn dan de coureurs die dat niet hebben, dus ik neem aan dat dat zo zal blijven", relativeert hij. Toch is hij overwegend positief gestemd over de aanpassingen. "Samenvattend: ja, het zal het racen verbeteren. Het zal de auto's verbeteren, maar ik weet zeker dat er nog meer gedaan moet worden", besluit Brundle.
