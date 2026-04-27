Ondanks dat we in een lentestop zitten door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn de Formule 1-teams druk bezig. Zo zagen we Ferrari eerder al een Pirelli-test uitvoeren op het privécircuit op Fiorano. McLaren en Mercedes mochten het 2027-rubber uitproberen op de Nürburgring. Nu is het de beurt aan Alpine en Audi om kilometers af te leggen. Franco Colapinto is in actie gekomen op Silverstone. Het nieuwe Duitse team is momenteel op de autodromo van Monza met Nico Hülkenberg