De veertienjarige Juste Mulder uit Apeldoorn schrijft geschiedenis door als jongste Nederlander ooit te debuteren in het Spaanse FIA Formule 4-kampioenschap. Het racetalent maakt later dit jaar de officiële overstap vanuit de kartsport naar deze prestigieuze opstapklasse in de autosport.

Mulder, die op vrijdagavond te gast was in Race Café op Ziggo Sport, moet nog even wachten voordat hij daadwerkelijk zijn eerste meters in het kampioenschap mag maken. De coureur viert op 10 juni zijn vijftiende verjaardag en zal negen dagen later, op 19 juni, voor het eerst aan de start verschijnen. Dit officiële debuut vindt plaats tijdens de derde ronde van de raceklasse op het circuit van MotorLand Aragón in Spanje. De voorbereidingen op deze stap zijn intensief geweest, waarbij de tiener kan leunen op een succesvolle kartcarrière waarin hij onder meer tweevoudig Nederlands kampioen en vicewereldkampioen werd. Daarnaast traint hij als ambassadeur van Build4Performance op professionele simulatoren om zich klaar te stomen voor het grotere werk.

Op de baan zal Mulder uitkomen voor het Spaanse team Monlau Motorsport. Buiten het circuit is er eveneens een professioneel begeleidingsteam opgetuigd via Pro Racing Motorsport. Hierbij krijgt de jonge coureur directe ondersteuning van voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella en GT-rijder Marco Cioci. Het Spaanse F4-kampioenschap wordt door Nederlandse autosportfans toch al nauwlettend gevolgd, mede omdat ook Red Bull Junior Rocco Coronel daar dit seizoen actief is en in de openingsfase al overwinningen wist te boeken.

