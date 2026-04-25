Montoya adviseert Red Bull verbod voor Verstappen na dodelijk ongeluk Nordschleife
Juan Pablo Montoya vindt dat Red Bull Racing er verstandig aan doet om Max Verstappen te verbieden nog langer deel te nemen aan race-evenementen buiten de koningsklasse. De Colombiaan stelt dat de recente fatale crash op de Nürburgring Nordschleife een duidelijk signaal is dat de risico's te groot zijn.
Dat laat hij weten in de podcast MontoyAS. De uitspraken volgen op het tragische ongeval van zaterdag 18 april, waarbij de 66-jarige Finse coureur Juha Miettinen om het leven kwam tijdens de kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring. Miettinen was in de sectie Klostertal betrokken bij een kettingbotsing met zeven auto's, vermoedelijk veroorzaakt door een oliespoor. Verstappen was dat weekend eveneens actief op het Duitse circuit ter voorbereiding op zijn debuut in de hoofdrace, die volgende maand op de planning staat. De viervoudig wereldkampioen komt daar uit in een Mercedes-AMG GT3.
Risico's en investeringen
Gevraagd of Red Bull een verbod moet instellen voor de nevenactiviteiten van de Nederlander, is Montoya stellig. "Honderd procent. Nee, sorry. Tweehonderd procent", aldus de oud-coureur. Hij wijst op de fysieke gevaren en de financiële belangen van het team. "Er kan een ongeluk gebeuren, hij kan zijn been of arm breken. Het geld dat Red Bull in hem heeft geïnvesteerd, zou reden genoeg moeten zijn om te zeggen: kijk, we hebben je de kans gegeven, maar met dit ongeluk heroverwegen we het en we vinden dat dit niet zou moeten gebeuren", stelt Montoya.
'Niet meer instappen'
Onder leiding van de huidige teambaas Laurent Mekies hanteert Red Bull momenteel een soepel beleid, waarbij het team gelooft dat de GT3-races Verstappen juist energie geven. Montoya vermoedt echter dat er een andere reden achter die vrijheid schuilt en stelt dat het team simpelweg bang is om de stercoureur kwijt te raken als ze hem beperken. Als hij zelf de leiding had, zou hij direct ingrijpen. "Persoonlijk zou ik het hebben gedaan als ik de baas van Red Bull was geweest. Ik zou Max hebben gebeld en gezegd: meneer, stap alsjeblieft niet meer in de auto. Het is iets waarvan ik vind dat ze het echt moeten heroverwegen", verklaart hij.
Eigen ervaringen
De Colombiaan trekt daarbij een vergelijking met zijn eigen loopbaan in de autosport. In zijn actieve jaren werd hem meermaals de kans ontnomen om in andere disciplines te stappen. "Het is bijvoorbeeld waar dat ik tijdens mijn carrière verschillende keren werd uitgenodigd om in rallyauto's te rijden en tests te doen. Ik had dat geweldig gevonden, maar ze lieten me nooit rijden", blikt Montoya terug. Volgens hem is dat de enige logische aanpak voor een topteam. "Je investeert in de coureur, een grote investering. Dan moet je hem beschermen", besluit hij.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
