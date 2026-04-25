Nicky Catsburg denkt dat de Formule 1-teams onmiddellijk ruimte maken zodra Max Verstappen op de markt komt. Hoewel teambazen publiekelijk vasthouden aan hun huidige coureurs, stellen de analisten dat de realiteit achter de schermen anders is. Dat laat hij weten in Race Café van Ziggo Sport.

De toekomst van de Nederlander is momenteel onderwerp van veel speculatie. Hoewel zijn contract bij Red Bull Racing doorloopt tot en met eind 2028, beschikt hij over een ontsnappingsclausule die geactiveerd kan worden als hij rond de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Aangezien Verstappen na een moeizame seizoensstart momenteel de negende plaats bezet, lijkt een voortijdig vertrek een reële optie. Bovendien is de stabiliteit binnen het Oostenrijkse team afgenomen, onder meer door het recente vertrek van zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase naar McLaren.

Meningen veranderen snel

McLaren-CEO Zak Brown gaf onlangs aan dat hij zijn huidige coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, niet zou willen inruilen voor Verstappen. Catsburg neemt die uitspraken echter met een korreltje zout. "Ze moeten dat natuurlijk altijd zeggen. Dat zagen we in het verleden ook met Toto Wolff die dat zegt", aldus de coureur. Hij is ervan overtuigd dat de houding van de Britse renstal direct omslaat als de kans zich daadwerkelijk voordoet. "Ik denk toch echt, als Max Verstappen komt aankloppen met zijn management, dat dan die meningen wel gaan veranderen. Ze moeten dat nu zeggen, anders hebben die rijders natuurlijk geen vertrouwen meer", stelt Catsburg.

Deuren open bij Mercedes

Ook bij Mercedes, dat dit seizoen domineert en met Andrea Kimi Antonelli en George Russell de eerste twee plekken in de WK-stand bezet, zou een plek voor de viervoudig wereldkampioen gecreëerd kunnen worden. Zeker nu Antonelli zo goed presteert, wordt er gesuggereerd dat het eruit werken van Russell een goede optie kan zijn. Catsburg sluit zich daarbij aan en benadrukt dat de status van de Red Bull-coureur de doorslag geeft. "Ik denk echt, als Max Verstappen aanklopt, dan gaan er gewoon deuren open. Wat mij betreft is hij gewoon de beste coureur", voegt hij toe.

