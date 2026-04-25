Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek

Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek

Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek — Foto: © IMAGO

Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Helmut Marko geeft toe dat het mislopen van de wereldtitel door Max Verstappen de directe aanleiding was voor zijn vertrek uit de Formule 1. De 82-jarige Oostenrijker stelt dat het nipt verliezen van een vijfde opeenvolgende coureurstitel hem diep raakte en hem deed besluiten om af te zwaaien. Dat laat hij weten in een interview met Die Zeit.

Aan het einde van vorig seizoen kwam er een einde aan de jarenlange dominantie van Verstappen, toen Lando Norris zich in Abu Dhabi tot wereldkampioen kroonde. De McLaren-coureur behaalde in totaal 423 punten, slechts twee punten meer dan de 421 punten van Verstappen. Hierdoor zag de Nederlander een historische vijfde titel op rij aan zijn neus voorbijgaan. In de geschiedenis van de sport wist tot nu toe alleen Michael Schumacher vijf opeenvolgende kampioenschappen te winnen, een prestatie die hij tussen 2000 en 2004 namens Ferrari neerzette.

Eigen conclusies

Marko, die na meer dan twintig jaar afscheid nam van zijn rol als motorsportadviseur en leider van het opleidingsprogramma, werd gevraagd of hij vertrok omdat hij niet meer met de jongere generatie wilde werken. Dat ontkent hij stellig. "Nee, de reden was mijn teleurstelling dat we het wereldkampioenschap in 2025 niet hebben gewonnen", verklaart Marko. "Ik wilde daar mijn eigen conclusies uit trekken", voegt hij daaraan toe. Hoewel Verstappen vorig jaar nog acht overwinningen boekte, bleek de consistentie van Norris uiteindelijk doorslaggevend. Dat het verschil op de eindstreep slechts twee punten bedroeg, maakte de klap voor het management extra groot. "Nou, het zou ons vijfde opeenvolgende wereldkampioenschap zijn geweest; alleen Michael Schumacher is dat gelukt bij Ferrari", benadrukt Marko. "Het was een enorme teleurstelling", aldus de Oostenrijker.

Nieuwe ceremoniële functie

Inmiddels heeft Marko een nieuwe, ceremoniële functie op zich genomen. Sinds deze maand is hij actief als ambassadeur voor de Red Bull Ring in Spielberg, waar hij zich bezighoudt met de promotie van het circuit en evenementen zoals de MotoGP. Hoewel hij een aanbod kreeg om in een adviserende rol betrokken te blijven bij enkele races, koos hij ervoor om dat af te slaan. Bij zijn officiële vertrek prees Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff de onvergelijkbare verdiensten van Marko, terwijl Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies het een triest moment noemde voor het gehele motorsportprogramma.

