Het Audi F1-team heeft de managementstructuur op de schop gegooid na het recente vertrek van Jonathan Wheatley. Mattia Binotto neemt definitief de dubbelrol van CEO en teambaas op zich. Om de Italiaan op het circuit te ontlasten, is voormalig coureur Allan McNish aangesteld als Racing Director. In deze nieuwe functie neemt de Schot vanaf de aanstaande Grand Prix van Miami de operationele leiding langs de baan over.

De herschikking volgt op het plotselinge vertrek van Wheatley, die in maart na slechts twee races om persoonlijke redenen afscheid nam van de renstal. Binotto, die al fungeerde als hoofd van het Formule 1-project, nam de taken van de Brit destijds over om de continuïteit te waarborgen. Met de formele benoeming van Binotto tot CEO en teambaas kiest Audi voor een gecentraliseerde aansturing, waarbij hij verantwoordelijk is voor zowel de technische ontwikkeling als de politieke vertegenwoordiging van het team.

Binotto verheugd met aanstelling McNish

Om ervoor te zorgen dat Binotto zich op het grote plaatje kan richten, krijgt hij ondersteuning van McNish. De drievoudig Le Mans-winnaar was sinds begin dit jaar al actief als directeur van het opleidingsprogramma voor Audi-juniorcoureurs, een rol die hij zal behouden. Als Racing Director wordt McNish verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de pitbox. Zijn takenpakket omvat onder meer de racestrategie, sportieve zaken, de coördinatie van de technici en de media-activiteiten op het circuit.

Binotto is verheugd met de aanstelling van zijn nieuwe rechterhand. "Allan brengt een uitzonderlijke combinatie van race-ervaring, technisch inzicht en leiderschap mee voor deze rol", stelt de teambaas in een officiële verklaring van Audi. "Deze benoeming versterkt onze leiding op het circuit in een cruciale fase van ons project. Allans vermogen om alle prestatiegerelateerde gebieden met elkaar te verbinden, van sportieve operaties tot de ontwikkeling van coureurs, zal fundamenteel zijn terwijl we ons team verder opbouwen."

Ambitieus project

McNish, die rechtstreeks aan Binotto zal rapporteren, kijkt uit naar zijn uitgebreide takenpakket. "Het is een voorrecht om de rol van Racing Director op me te nemen voor Audi. Dit is een merk dat veel voor me betekent en het is een eer om Audi en onze partners te mogen vertegenwoordigen op het meest prestigieuze podium in de autosport", aldus McNish. Hij benadrukt dat het team voor een uitdagende periode staat. "Dit is een spannende uitdaging op een cruciaal moment in de geschiedenis van Audi en de Formule 1, en ik kijk ernaar uit om nog directer bij te dragen aan onze prestaties op de baan."

De focus van de nieuwe Racing Director ligt in eerste instantie op het stroomlijnen van de processen tijdens de raceweekenden. "Het project dat we aan het bouwen zijn is ambitieus, en mijn focus zal liggen op het garanderen dat alle aspecten van onze race-operaties op hun meest competitieve niveau presteren en continu verbeteren", legt McNish uit.