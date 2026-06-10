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Close up of Kim Kardashian looking over her shoulder with Hamilton in black shades and Ferrari F1 t-shirt with dark black and red Ferrari F1 car background

Kardashian en entourage duwen presentatoren in Monaco opzij: 'Mijn rug doet er pijn van'

Close up of Kim Kardashian looking over her shoulder with Hamilton in black shades and Ferrari F1 t-shirt with dark black and red Ferrari F1 car background — Foto: © IMAGO x GPFANS
3 reacties

Kardashian en entourage duwen presentatoren in Monaco opzij: 'Mijn rug doet er pijn van'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Kim Kardashian (45) en haar gevolg hebben afgelopen weekend voor de nodige ophef gezorgd in de paddock tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De entourage van de Amerikaanse realityster duwde tijdens een wandeling over het circuit ruw mensen uit de weg, waaronder voormalig tv-presentatrice Holly Willoughby (45) en komiek Michael McIntyre (50). Het tweetal werd op dat moment live geïnterviewd door de Britse zender Sky Sports F1.

'Kim K' maakte in het vorstendom haar officiële Formule 1-paddockdebuut om haar kersverse vriend, Ferrari-coureur Lewis Hamilton, aan te moedigen. Haar aanwezigheid op de grid verliep echter chaotisch. Op beelden is te zien hoe de beveiliging van Kardashian zich een weg baant door de menigte en daarbij Willoughby en McIntyre letterlijk aan de kant schuift alsof zij er niet toe doen. Het komt na de ophef over de handdoek van Andrea Kimi Antonelli, die de Amerikaanse van de Monaco-winnaar zou hebben afgepakt om zichzelf mee af te drogen na de race.

McIntyre meegezogen in gevaarlijke Kardashian-golf

Vlak voor de onverwachte passage van de miljardair sprak Willoughby nog over de enorme drukte op de grid. "Het is absoluut krankzinnig vandaag", vertelde ze. Toen de groep rondom Kardashian vervolgens passeerde, greep McIntyre direct zijn kans om de situatie te becommentariëren. "Het zijn de Kardashians! Het zijn de Kardashians!", schreeuwde hij uit, terwijl hij met de menigte meeging. Eenmaal terug voor de microfoon van Sky Sports F1, vervolgde McIntyre: "We hebben een live-update. Ik ben zojuist geraakt door een soort golf", stelde de komiek. "Je kent het wel, wanneer je op vakantie bent en een golf raakt je. En dan denk je: dat is eigenlijk best gevaarlijk. We hebben een Kardashian-golf over ons heen gekregen", aldus de Brit.

De komiek besloot het incident met een flinke dosis humor af te sluiten en verwees gekscherend naar fysieke klachten na de botsing. "Mijn rug is kapot. Ik denk dat iets wat van Kim is, mij in mijn onderrug heeft geraakt", grapte McIntyre. Hij voegde eraan toe: "Ik moet zeggen, het doet eigenlijk serieus best pijn." Willoughby kon wel lachen om de opmerkelijke onderbreking. Bekijk de beelden hier. De voormalig presentatrice van This Morning liet later via sociale media weten dat het door dit incident een raceweekend was om nooit meer te vergeten.

Wat vind jij van het gedrag van Kim Kardashian en haar entourage in de paddock van Monaco?

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