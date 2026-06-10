Verstappen over vaderschap en Lily: "Elke week wordt ze meer een mensje"
Verstappen over vaderschap en Lily: "Elke week wordt ze meer een mensje"
Max Verstappen geniet volop van het vaderschap sinds de geboorte van zijn dochter Lily, maar stelt dat zijn gezinsleven geen invloed heeft op de risico's die hij neemt in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing geeft aan dat hij nog altijd even gedreven is op het circuit en dat hij berekende keuzes blijft maken. Dat laat hij weten in een uitgebreid interview met Vogue.
Eind april vorig jaar verwelkomden de viervoudig wereldkampioen en zijn partner Kelly Piquet hun eerste gezamenlijke kind. Omdat Piquet uit een eerdere relatie al dochter Penelope heeft, was de overgang naar het ouderschap voor de Nederlander naar eigen zeggen geen grote verrassing. "Ik ben al bij het leven van Penelope betrokken sinds ze één jaar oud was", legt hij uit in Vogue. "Dus toen ik mijn eigen kind kreeg, was dat niet echt een schok. Tegelijkertijd had mijn zus ook al twee kinderen en ik vind het erg leuk om omringd te zijn door kinderen", aldus Verstappen.
Bewuste opvoeding
De eerste periode met een pasgeboren baby ervoer de Limburger als relatief rustig. "Ik moet wel zeggen dat de eerste paar maanden als vader... Ik wil het niet saai noemen, maar er gebeurt niet zo heel veel. Ze zijn erg gehecht aan hun moeder, maar toch probeer je er zoveel mogelijk te zijn", vertelt hij. Inmiddels is Lily ruim een jaar oud en ziet de Red Bull-rijder haar snel veranderen. "Elke week wordt ze meer een mensje. Eerlijk gezegd, wanneer er niets met racen op de planning staat, wil ik gewoon lekker thuis zijn met mijn gezin", klinkt het.
iPad
De tijd thuis wordt voornamelijk doorgebracht met spelen, waarbij ook de honden en katten van het gezin erg lief blijken te zijn voor de jongste telg. Op de vraag hoe de dagen precies worden ingevuld, reageert de huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap lachend. "Spelen in de kinderkamer, met speelgoed, inclusief die keukenspulletjes", deelt hij. Daarbij waken Verstappen en Piquet bewust voor te veel schermtijd. "Soms kijken we wel iets, maar te veel televisie of een iPad... dat is geen goede zaak. Anders verlangen de kinderen er de hele tijd naar, toch?"
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