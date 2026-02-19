close global

norris, verstappen, start, las vegas

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

Vincent Bruins
De F1-kalender van 2026 werd al op 9 juni 2025 gepresenteerd door Formula One Management en de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is nog even wachten op de kalender van 2027, maar we kunnen alvast verder in de toekomst kijken. GPFans zet op een rijtje wanneer elke Grand Prix nog onder contract staat.

We kunnen ervanuit gaan dat er in 2027 weer 24 Formule 1-evenementen op de kalender zullen staan. Dat is hoeveel we er nu ook hebben en dat is het maximale aantal Grands Prix dat in een jaar tijd georganiseerd mogen worden volgens de reglementen van de FIA. Van die 24 races zijn er tot dusver 23 bekend. In het onderstaande tabel staan 25 Grands Prix, maar twee hiervan zullen verdwijnen: onze thuisrace op het Circuit Zandvoort en die op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De laatstgenoemde zal echter terugkeren in roulatie met het Circuit de Spa-Francorchamps, de gastheer van de Grand Prix van België, maar de Spaanse baan staat in 2027 dus niet op de kalender. Wat F1-race numero 24 wordt volgend jaar, is nog niet bekend.

Zandvoort verdwijnt en onzekerheid in Las Vegas

Van de Dutch Grand Prix wisten we al dat het na 2026 zou verdwijnen. De volgende race die het risico loopt te verdwijnen, is Las Vegas. De gokstad in Nevada heeft een contract tot en met 2027. Portugal zal volgend jaar terugkeren op de kalender, maar het gaat om een deal van slechts twee jaar met het circuit in de Algarve. Ook Singapore en Mexico-Stad zijn tot en met slechts 2028 zeker. Miami en Oostenrijk hebben de langstdurende contracten van alle Grands Prix in de Formule 1. Beiden hebben hun handtekening gezet voor tot en met 2041.

Grand PrixCircuitContract tot en met
NederlandCircuit Zandvoort2026
Las VegasLas Vegas Strip Circuit2027
PortugalAutódromo Internacional do Algarve2028 (vanaf 2027)
SingaporeMarina Bay Street Circuit2028
Mexico-StadAutódromo Hermanos Rodriguez2028
JapanSuzuka International Racing Course2029
ChinaShanghai International Circuit2030
Saoedi-ArabiëJeddah Corniche Circuit
Qiddiya Speed Park Track		2030
(waarschijnlijk vanaf 2028 in Qiddiya City)
AzerbeidzjanBaku City Circuit2030
São PauloAutódromo José Carlos Pace2030
Abu DhabiYas Marina Circuit2030
BelgiëCircuit de Spa-Francorchamps2031 (geen race in 2028 en 2030)
ItaliëAutodromo Nazionale Monza2031
Barcelona-CatalunyaCircuit de Barcelona-Catalunya2032 (geen race in 2027, 2029 en 2031)
HongarijeHungaroring2032
QatarLusail International Circuit2032
Groot-BrittanniëSilverstone Circuit2034
Verenigde StatenCircuit of the Americas2034
CanadaCircuit Gilles Villeneuve2035
MonacoCircuit de Monaco2035
SpanjeMadring2035
BahreinBahrain International Circuit2036
AustraliëAlbert Park Circuit2037
MiamiMiami International Autodrome2041
OostenrijkRed Bull Ring2041

