Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

De F1-kalender van 2026 werd al op 9 juni 2025 gepresenteerd door Formula One Management en de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is nog even wachten op de kalender van 2027, maar we kunnen alvast verder in de toekomst kijken. GPFans zet op een rijtje wanneer elke Grand Prix nog onder contract staat.

We kunnen ervanuit gaan dat er in 2027 weer 24 Formule 1-evenementen op de kalender zullen staan. Dat is hoeveel we er nu ook hebben en dat is het maximale aantal Grands Prix dat in een jaar tijd georganiseerd mogen worden volgens de reglementen van de FIA. Van die 24 races zijn er tot dusver 23 bekend. In het onderstaande tabel staan 25 Grands Prix, maar twee hiervan zullen verdwijnen: onze thuisrace op het Circuit Zandvoort en die op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De laatstgenoemde zal echter terugkeren in roulatie met het Circuit de Spa-Francorchamps, de gastheer van de Grand Prix van België, maar de Spaanse baan staat in 2027 dus niet op de kalender. Wat F1-race numero 24 wordt volgend jaar, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Zandvoort verdwijnt en onzekerheid in Las Vegas

Van de Dutch Grand Prix wisten we al dat het na 2026 zou verdwijnen. De volgende race die het risico loopt te verdwijnen, is Las Vegas. De gokstad in Nevada heeft een contract tot en met 2027. Portugal zal volgend jaar terugkeren op de kalender, maar het gaat om een deal van slechts twee jaar met het circuit in de Algarve. Ook Singapore en Mexico-Stad zijn tot en met slechts 2028 zeker. Miami en Oostenrijk hebben de langstdurende contracten van alle Grands Prix in de Formule 1. Beiden hebben hun handtekening gezet voor tot en met 2041.

Grand Prix Circuit Contract tot en met Nederland Circuit Zandvoort 2026 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 2027 Portugal Autódromo Internacional do Algarve 2028 (vanaf 2027) Singapore Marina Bay Street Circuit 2028 Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodriguez 2028 Japan Suzuka International Racing Course 2029 China Shanghai International Circuit 2030 Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit

Qiddiya Speed Park Track 2030

(waarschijnlijk vanaf 2028 in Qiddiya City) Azerbeidzjan Baku City Circuit 2030 São Paulo Autódromo José Carlos Pace 2030 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 2030 België Circuit de Spa-Francorchamps 2031 (geen race in 2028 en 2030) Italië Autodromo Nazionale Monza 2031 Barcelona-Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 2032 (geen race in 2027, 2029 en 2031) Hongarije Hungaroring 2032 Qatar Lusail International Circuit 2032 Groot-Brittannië Silverstone Circuit 2034 Verenigde Staten Circuit of the Americas 2034 Canada Circuit Gilles Villeneuve 2035 Monaco Circuit de Monaco 2035 Spanje Madring 2035 Bahrein Bahrain International Circuit 2036 Australië Albert Park Circuit 2037 Miami Miami International Autodrome 2041 Oostenrijk Red Bull Ring 2041

Gerelateerd