Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap

De zaterdag van de F1 Grand Prix van Canada zit erop en het was een perfect resultaat voor George Russell. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

George Russell won de Sprint op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal vanaf de pole position. Het kwam na een titanenstrijd met Andrea Kimi Antonelli. Hij moest zijn teamgenoot zien af te houden en dat lukte, tot enorme frustratie van de jonge Italiaan. Hij was erg boos op Russell, en zijn race-engineer Peter Bonnington en teambaas Toto Wolff moesten hem tot kalmte manen. Bij Mercedes worden er intern gesprekken gevoerd hoe ze hiermee om moeten gaan. Verder krijgt Juan Pablo Montoya kritiek van Max Verstappen en tevens laat de Red Bull-coureur weten in de Formule 1 te blijven in 2027. Ondertussen is er een akkoord bereikt over kortere races volgend jaar en verrassend genoeg steunt Laurent Mekies het idee van Zak Brown om weg te doen met twee F1-teams met dezelfde eigenaar.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

Volgens Max Verstappen is het een raadsel waarom Juan Pablo Montoya überhaupt een rol heeft gekregen op F1 TV van het management van de Formule 1. De Colombiaan haalde de afgelopen maanden flink uit naar de viervoudig wereldkampioen en in De Telegraaf reageert de Nederlander op de uitspraken van Montoya. "Ik weet niet wat zijn probleem is. Ik kan ook heel weinig met zo iemand, die zoveel onzin praat." Daarbij wijst hij opmerkelijk genoeg ook naar de verantwoordelijkheid van de Formule 1. Montoya is namelijk als analist ingehuurd door de FOM. "Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van de Formule 1." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op kritiek van Juan Pablo Montoya.

Related image

'Formule 1 bereikt akkoord over kortere races vanaf 2027'

Tijdens het raceweekend in Canada wordt er een overleg gehouden tussen de partijen om door te pakken voor komend jaar. Vanaf de race in Miami heeft de FIA een regelwijziging doorgevoerd om het racen ietwat te verbeteren, maar destijds liet het orgaan al weten dat dit slechts het begin is. Voor komend jaar is het plan om de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor richting een 60/40-verhouding te brengen, maar daar zijn meerdere maatregelen voor nodig, waaronder kortere races. Volgens The Race gaan die er komen in 2027. Lees hier het hele artikel over waarom er volgend jaar kortere Grands Prix worden verreden.

Related image

Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

Max Verstappen onthult dat hij er eindelijk uit is en bevestigt in gesprek met De Telegraaf dat hij in 2027 in ieder geval nog op de startgrid in de Formule 1 staat. Na de race in Japan liet de Nederlander weten dat hij moest nadenken over zijn toekomst in de sport, maar inmiddels is hij eruit. Op de vraag of hij in 2027 nog in de Formule 1 rijdt, legt Verstappen uit: "Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit." Wel verwacht hij dat de FIA, Formula One Management en de teams hun afspraken nakomen wat betreft eventuele wijzigingen in het reglement: "Ik hoop dat iedereen woord houdt." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1.

© Red Bull Content Pool

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

George Russell schreef de verkorte zaterdagsrace op zijn naam vanaf de pole position, maar een vanzelfsprekende wedstrijd was het niet. Andrea Kimi Antonelli zette namelijk ronde na ronde vol de aanval in, totdat hij buitenlangs de Brit probeerde te gaan door de eerste bochtencombinatie. Hij ging het gras op en ook bij bochten acht en negen ging hij van de baan. De kampioenschapsleider was woest - zo woest zelfs, dat Toto Wolff als teambaas heeft moeten ingrijpen. Hij zei onder andere tegen Antonelli dat hij moest kappen met "zeuren op de radio". Lees hier het hele artikel over de reactie van Toto Wolff op de touché tussen George Russell en Kimi Antonelli.

Related image

Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA

McLaren-CEO Zak Brown opende afgelopen week indirect de aanval op Red Bull Racing middels een brandbrief aan de FIA, waarin hij schreef dat het motorsportorgaan een einde moet maken aan het feit dat één bedrijf eigenaar is van meerdere teams in de Formule 1. Men zou verwachten dat Red Bull tegen dit verzoek van Brown is, maar Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft zich opvallend welwillend opgesteld tijdens de FIA-persconferentie in Canada. "We willen allemaal elf teams die onafhankelijk van elkaar racen op de baan", vertelde hij. "Als sport hebben we de afgelopen weken, maanden en jaren veel stappen gezet om te zorgen voor steeds meer onafhankelijkheid van elk team op de grid." Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom zusterteams in de Formule 1.

© Red Bull Content Pool

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

George Russell heeft in Montreal voor de tweede keer dit weekend beslag gelegd op de eerste startplaats. De Brit bleef met een 1.12.578 de concurrentie voor. Teammaat Kimi Antonelli eindigde ook dit keer vlak achter zijn concurrent. "Het is altijd moeilijk om na een sprintrace weer in te stappen voor een kwalificatie", vertelt Russell na afloop. "We hebben wat aanpassingen gedaan, we moeten nog even bekijken of dat goed is geweest. Die laatste ronde kwam echt uit het niets. Het is fantastisch als het op het eind ineens uit het niets allemaal samenkomt." Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na zijn pole position in Canada.

Related image

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd