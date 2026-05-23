Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam

Na de eerdere sprintrace op deze zaterdag was het om 22:00 uur Nederlandse tijd hoog tijd voor de kwalificatie die zou bepalen hoe de startopstelling voor de Grand Prix van morgen eruit ziet. George Russell wist na een thriller de pole position op zijn naam te schrijven, terwijl Max Verstappen zijn Red Bull op P6 wist te posteren.

Na een redelijk veelbewogen vrijdag in Canada was het op zaterdag allereerst tijd voor de sprintrace op Circuit Gilles Villeneuve. In de kwalificatie waren het de top vier teams die in slagvolgorde wisten te kwalificeren met de Mercedessen voorop. Het waren dan ook de Zilverpijlen die de show wisten te stelen door middel van een intens gevecht tussen George Russell en Kimi Antonelli, wat een hoop voer op nabespreken opleverde voor de uurtjes daarna. Vanzelfsprekend maakte het ook meteen de kwalificatie een stuk belangrijker. Met Mercedes als topfavoriet wilden de twee heren alles op alles zetten om elkaar de loef af te steken.

Q1

In Q1 waren de ogen zoals we gewend zijn gericht op met name het gevecht achterin. Met de stappen die Aston Martin gezet lijkt te hebben, beloofde het om een spannende strijd te worden om door te stoten naar Q2. In de openingsfase waren het voorop in ieder geval de Mercedessen en de Red Bulls die de toon zetten met prima tijden, waarbij Isack Hadjar opvallend genoeg zichzelf de snelste toonde van Red Bull na de eerste paar vliegende ronden. Even later wist ook knap Arvid Lindblad zich te melden bij de voorste heren.

Alonso was not too happy with Perez as the Cadillac appeared to be lining up for a lap in the path of the approaching Aston Martin

Langzaam maar zeker stevenden we vervolgens af op de laatste minuten van de sessie met Antonelli als snelste man op het circuit. Achterin zat het vrij dicht bij elkaar en was het dus billenknijpen voor de coureurs die door hoopten te stoten naar Q2 en zo een debacle te voorkomen. De hoop bij bijvoorbeeld Aston Martin was wellicht aanwezig, maar beide heren haalden het niet. Op de valreep wist Gabriel Bortoleto ervoor te zorgen dat Esteban Ocon tóch afviel in Q1. Net als Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll en Valtteri Bottas.

Q2

Het was enkele minuten later tijd voor Q2 waarin we zouden gaan uitmaken wie van de rijders mee mocht gaan doen om de strijd om pole in Q3. In de eerste reeks snelle rondjes was het met name Hadjar die toch wederom ontzettend knap naar voren wist te komen en met een derde tijd, achter Norris en Antonelli, uitstekende zaken deed. De jonge Fransman deed dat op het moment dat Verstappen - niet voor het eerst vandaag - flink aan het klagen was over de auto en de situatie. Liam Lawson verremde zich nog voor de laatste bocht en zag zo zijn snelle ronde letterlijk en figuurlijk in rook opgaan.

It's a 1:12.975 for him ahead of Hamilton and Norris!

Terwijl Russell het moeilijk leek te hebben en weer een flink aanremfoutje maakte in bocht 1, was het tijd voor de laatste runs die zouden bepalen welke rijders doorgingen naar Q3. Het bleef alsmaar mooier en mooier worden deze dag voor Hadjar, die de snelste tijd van de tweede sessie wist te noteren met een ijzersterke 1:12.975, waarmee hij zowaar Lewis Hamilton, Lando Norris en beide Mercedessen de baas was. Verstappen kwam echter niet verder dan P7. Franco Colapinto ging als grote verrassing mee als P10. Nico Hülkenberg, Liam Lawson. Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Oliver Bearman bleven achter.

Q3

Dan was het tijd voor de spannendste strijd van vandaag: het gevecht om pole. Hadjar, gewapend met twee uitstekende sessies in zijn achterhoofd, gaf in zijn eerste ronde nog niet thuis en bleef ver verwijderd van de goede tijden. Verstappen troefde hem af, maar werd op zijn beurt ook weer door 2 McLarens, 2 Ferrari's en een Mercedes verslagen, waarbij Norris in de eerste runs het snelste was met een 1:12.729. Russell maakte aan de andere kant een foutje en besloot om zijn ronde af te kappen, waardoor hij wist dat hij met nog een dikke vijf minuten op de klok flink aan de bak moest.

1:12.729 is the benchmark right now!

Vanzelfsprekend was het Russell die als eerste de jacht ging openen op de pole, maar in zijn pushronde - dit keer zonder fout - kreeg hij het toch weer niet voor elkaar en ging hij naar slechts de derde tijd, terwijl de rest nog hun rondje moest rijden. Terwijl Verstappen wederom niet verbeterde en bleef steken op P7, waren de ogen gericht op Antonelli, Ferrari en McLaren. Antonelli wist te verbeteren en ging naar de pole, terwijl Norris en Piastri achter hem aansloten. Uiteindelijk was daar dan ineens tóch Russell die als een duveltje uit een doosje er nog één rondje uitperste: op de limiet pakte hij de pole met een 1:12.578, nét voor de deur bij teamgenoot Antonelli. Wat een zenuwslopende kwalificatie. Verstappen, die kwam niet verder dan P6.

