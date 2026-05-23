Credit for photo: Red Bull Content Pool

Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens Oracle Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is er geen sprake van dat Max Verstappen de renstal zal verlaten om zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase te volgen naar McLaren. De Fransman benadrukt dat de viervoudig wereldkampioen de spil van het huidige project vormt en zich gelukkig voelt bij het team uit Milton Keynes. Dat liet de teambaas dit weekend weten tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Canada, op een vraag over de geruchten rondom Oscar Piastri..

In de paddock klinken de afgelopen tijd hardnekkige geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Oscar Piastri zou op zijn beurt bovenaan het lijstje van Red Bull Racing staan, om de Nederlander te vervangen. Deze speculaties zijn aangewakkerd door het naderende vertrek van Lambiase, die de overstap maakt naar de Britse formatie. Daarnaast kent Red Bull Racing een moeizame start van het seizoen 2026, waarbij de renstal moeite heeft om het tempo van de concurrentie te volgen onder het nieuwe reglement. Desondanks stelt Mekies dat een vertrek van de stercoureur absoluut niet aan de orde is.

Tijdens het persmoment in Montreal werd Mekies gevraagd of hij vreest dat zijn kopman in de voetsporen van Lambiase zal treden. "Nee, ik maak me geen zorgen dat Max GP zal volgen", reageerde de teambaas resoluut. "We maken er altijd grapjes over. We gaan Max niet elke week vragen of hij blijft. Max vertelt ons dat hij gelukkig is bij Red Bull. Hij is betrokken bij elke strategische beslissing die we nemen. Hij vormt het hart van het project. Hij pusht met ons mee en we willen allebei hetzelfde: terugkeren naar een competitiever pakket. En daar staat hij centraal in", aldus de opvolger van Christian Horner.

Mekies kreeg daarnaast de vraag of Piastri inderdaad op het lijstje van Red Bull Racing staat:. "Eerlijk gezegd komt het redelijk overeen met de opmerkingen van Andrea, in de zin dat we een ijzersterke rijdersbezetting hebben en de coureurskeuze op dit moment geen vraagstuk voor ons is", legde hij uit. "We hebben Max, niemand hoeft Max te introduceren. Hij trekt ons door een behoorlijk gecompliceerde seizoensstart heen", verklaarde de voormalig Ferrari-directeur.

Ook voor de prestaties van de kersverse teamgenoot heeft de leidsman veel lof. Hoewel Hadjar eerder deze maand in Miami uitviel na een crash, wist de nieuweling in China wel belangrijke punten te scoren voor het team. "Isack doet het ontzettend goed. Hij is in de eerste drie races uitstekend omgegaan met een gecompliceerde auto en zat heel dicht op Max", vervolgde Mekies. "Hij had een wat lastiger weekend in Miami, maar we zien hier meteen dat hij vanochtend in een goed ritme zat. Wat ons betreft zijn we supertevreden met de twee jongens achter het stuur", besloot de Fransman.

