Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"
George Russell stelt dat zijn gevecht met teamgenoot Kimi Antonelli tijdens de sprintrace in Canada een kwestie van stevig verdedigen was, waarbij de jonge Italiaan een aanzienlijk risico nam door buitenom te gaan. De Britse coureur sloot de racelijn resoluut af, wat resulteerde in een hachelijk moment tussen beide Mercedes-rijders op het Circuit Gilles Villeneuve.
Het incident vond plaats nadat Mercedes beslag had gelegd op de volledige eerste startrij voor de sprintrace in Montreal. Russell veroverde de pole position en bleef kampioenschapsleider Antonelli nipt voor in de kwalificatiesessie. Hoewel de twee teamgenoten momenteel verwikkeld zijn in een intense strijd om de wereldtitel, waarbij de achttienjarige Antonelli een voorsprong van twintig punten heeft op zijn ervaren stalgenoot, liep het gevecht op de baan uiteindelijk met een sisser af.
Risico aan de buitenkant
Russell is van mening dat hij het volste recht had om de deur dicht te gooien tijdens de openingsfase van de race. "Van mijn kant is het net als bij de kartsport toen we kinderen waren. We weten dat inhalen aan de buitenkant een bepaald risico met zich meebrengt", aldus de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap. "Het zijn geweldige inhaalacties als ze lukken, maar de kansen zijn vrij klein", voegt de Britse coureur daaraan toe.
Samen over praten
Russell vervolgt en benadrukt dat hij slechts zijn gekozen racelijn verdedigde tegenover de aanstormende Italiaan. "Er was maar één richting waar ik naartoe ging en ik ging de lijn dichtgooien, zeker als het mijn recht is om dat te doen. Dus, zoals ik al zei, respect voor hem dat hij het probeerde. De emoties lopen altijd hoog op voor ons allemaal in de cockpit, maar ik weet zeker dat we er achteraf samen over zullen praten", besluit Russell over het onderlinge duel.
