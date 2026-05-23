Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is er absoluut geen sprake van een naderend vertrek van Oscar Piastri naar Red Bull Racing. De Umbriër reageert stellig op de geruchten die momenteel door de paddock circuleren en benadrukt dat de renstal juist inzet op maximale stabiliteit. Dat liet hij weten tijdens een persconferentie voor de F1 Grand Prix van Canada.

Het zogeheten silly season is dit seizoen al vroeg op gang gekomen, waarbij McLaren een centrale rol speelt. Zo wordt Piastri, momenteel de nummer zes in de WK-stand, nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Red Bull. Deze speculaties zouden mede worden gevoed door vermeende onvrede bij zijn manager Mark Webber over de interne dynamiek met teamgenoot Lando Norris. McLaren is tevens betrokken bij de meest besproken transfer buiten de coureurs, aangezien bekend werd dat Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar het papajateam zal vertrekken.

Beste versie van Piastri

Stella verwijst de verhalen over zijn coureur echter resoluut naar de prullenbak. De teambaas stelt dat de samenwerking uitstekend verloopt. "We zitten er inderdaad al volledig in", doelt hij op de geruchtenmolen rondom de rijdersmarkt. "Als we aan Oscar denken, kunnen we niet gelukkiger zijn. We zien de beste Oscar in de cockpit, maar ook een gelukkige Oscar en de beste versie van hemzelf daarbuiten." Volgens de topman is de sfeer binnen het team opperbest. "Er is een geweldige dynamiek en relatie met Lando. Het team is in de sterkste vorm sinds ik teambaas ben. De richting voor maximale stabiliteit bij McLaren is dus heel duidelijk", aldus Stella.

Stella gaat tevens nergens heen

Naast de situatie rondom de 24-jarige Australiër ging Stella ook in op zijn eigen toekomst en de recente aanstelling van Gianpiero Lambiase. Na geruchten over een mogelijke Ferrari-transfer, benadrukt hij dat hijzelf nergens heen gaat. "Wat mezelf betreft, ik ben volledig toegewijd aan McLaren. Eén van de dingen die me het meest trots maakt, is dat we de prijzenkast in het hoofdkwartier met trofeeën hebben weten te vullen." Hij voegt daaraan toe dat de komst van toptalent cruciaal is voor de verdere groei van de formatie. "Bij McLaren willen we de beste mensen in de Formule 1 in dienst nemen, met de beste expertise en de beste leiders. Dat Lambiase besloot om zich bij ons te voegen, spreekt voor mij boekdelen over de geloofwaardigheid van ons team. Wat voor ons belangrijk is, is stabiliteit en dat de beste talenten in de Formule 1 zich bij McLaren willen aansluiten."

