FIA lanceert weerswaarschuwing voor Grand Prix van Canada
De internationale autosportbond FIA heeft officieel het regenprotocol geactiveerd voor de Grand Prix van Canada. Vanwege weersvoorspellingen die een neerslagkans van meer dan veertig procent aangeven, is er een formele waarschuwing afgegeven voor de race van morgen. Hiermee hangt de vraag in de lucht of het evenement onder natte of droge omstandigheden zal worden verreden.
De beslissing van het regelgevend orgaan volgt op de meest recente data van de officiële weerdiensten. De FIA heeft de teams inmiddels op de hoogte gesteld van de situatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. "Overeenkomstig artikel B1.5.11 van het FIA F1-reglement wordt, na het ontvangen van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de kans op neerslag op enig moment tijdens de race van dit evenement groter zal zijn dan 40 procent, een regenwaarschuwing afgegeven", zo luidt de verklaring van de organisatie.
Weergoden spelen mogelijk sleutelrol
De hoofdrace in Noord-Amerika gaat zondagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd van start. Een natte baan zou de verhoudingen op de grid flink kunnen opschudden, wat cruciaal kan zijn voor coureurs die momenteel worstelen met hun materiaal. Zo beleeft Max Verstappen een moeizaam weekend met de nieuwe Red Bull RB22. De viervoudig wereldkampioen klaagde eerder vandaag tijdens de tumultueuze sprintrace nog over een hevig stuiterende achterkant van zijn auto, waardoor zijn voeten zelfs van de pedalen kwamen.
Startopstelling?
Voordat de lichten op zondag uitgaan, moet de definitieve startopstelling nog worden bepaald. De kwalificatie voor de hoofdrace staat vanavond om 22:00 uur op het programma. Eerder dit weekend wist George Russell de sprintrace al op zijn naam te schrijven, waarbij de Mercedes-coureur zijn teamgenoot en huidig kampioenschapsleider Kimi Antonelli nipt voorbleef. Het is nu afwachten of de voorspelde regen daadwerkelijk zal vallen en welke invloed dit zal hebben op het verloop van de race.
