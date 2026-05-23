Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Gedurende de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada was er een fel gevecht tussen de twee Zilverpijlen, George Russell en Kimi Antonelli. De laatstgenoemde is pisnijdig op zijn ploegmaat, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff heeft moeten ingrijpen.

Russell heeft de verkorte zaterdagsrace op zijn naam geschreven vanaf de pole position, maar een vanzelfsprekende wedstrijd was het niet. Antonelli zette namelijk ronde na ronde vol de aanval in, totdat hij buitenlangs de Brit probeerde te gaan door de eerste bochtencombinatie. Hij ging het gras op en ook bij bochten acht en negen ging hij van de baan. Lando Norris profiteerde en pakte de tweede plaats af van Antonelli. De jonge Italiaan vond dat hij van de baan geduwd was door Russell. "Dat was heel slecht van hem. "Dat moet bestraft worden. Ik zat helemaal naast zijn spiegel", klonk het over de boardradio.

Wolff wordt Antonelli zat

Toen race-engineer Peter Bonnington zijn coureur probeerde te kalmeren, schreeuwde Antonelli terug: "Dat boeit me niet! Hij duwde me van de baan!" Wolff nam het van 'Bono' over en deed een hernieuwde poging om Antonelli rustig te krijgen. "Kimi, concentreer je alsjeblieft op het racen in plaats van zeuren over de radio." Uiteindelijk zag de kampioenschapsleider als derde het zwart-witgeblokt.

Na de finish was Antonelli echter nog niet klaar. "Als we op deze manier gaan racen, dan is dat goed om te weten." Wolff begon hem nu echt zat te worden en sloot via de boardradio af: "Dit is nou al de vierde keer dat ik het zeg. We gaan er intern over praten en niet op de radio."

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'

LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?

Russell slaat terug na belabberd Miami: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"

Mol ziet enorme stap Mercedes in Canada: 'Goeiedag zeg, vier tienden gewonnen'

