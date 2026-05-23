Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
Gedurende de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada was er een fel gevecht tussen de twee Zilverpijlen, George Russell en Kimi Antonelli. De laatstgenoemde is pisnijdig op zijn ploegmaat, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff heeft moeten ingrijpen.
Russell heeft de verkorte zaterdagsrace op zijn naam geschreven vanaf de pole position, maar een vanzelfsprekende wedstrijd was het niet. Antonelli zette namelijk ronde na ronde vol de aanval in, totdat hij buitenlangs de Brit probeerde te gaan door de eerste bochtencombinatie. Hij ging het gras op en ook bij bochten acht en negen ging hij van de baan. Lando Norris profiteerde en pakte de tweede plaats af van Antonelli. De jonge Italiaan vond dat hij van de baan geduwd was door Russell. "Dat was heel slecht van hem. "Dat moet bestraft worden. Ik zat helemaal naast zijn spiegel", klonk het over de boardradio.
Wolff wordt Antonelli zat
Toen race-engineer Peter Bonnington zijn coureur probeerde te kalmeren, schreeuwde Antonelli terug: "Dat boeit me niet! Hij duwde me van de baan!" Wolff nam het van 'Bono' over en deed een hernieuwde poging om Antonelli rustig te krijgen. "Kimi, concentreer je alsjeblieft op het racen in plaats van zeuren over de radio." Uiteindelijk zag de kampioenschapsleider als derde het zwart-witgeblokt.
Na de finish was Antonelli echter nog niet klaar. "Als we op deze manier gaan racen, dan is dat goed om te weten." Wolff begon hem nu echt zat te worden en sloot via de boardradio af: "Dit is nou al de vierde keer dat ik het zeg. We gaan er intern over praten en niet op de radio."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- 3 uur geleden
- 5
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
- 7 minuten geleden
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
- 19 minuten geleden
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?
Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA
Antonelli twee keer in het gras in gevecht met Russell: "Ik werd eraf geduwd"
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
- 19 minuten geleden
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
- 7 minuten geleden
Antonelli iets rustiger op persconferentie: 'Maar geluk dat we niet allebei crashten'
- 31 minuten geleden
Stella verwijst Red Bull-transfer Piastri naar de prullenbak: "Het is heel duidelijk"
- 43 minuten geleden
Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"
- 54 minuten geleden
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei