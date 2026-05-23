Gedurende de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada was er een fel gevecht tussen de twee Zilverpijlen, George Russell en Kimi Antonelli. De laatstgenoemde is pisnijdig op zijn ploegmaat, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff heeft moeten ingrijpen.

Russell heeft de verkorte zaterdagsrace op zijn naam geschreven vanaf de pole position, maar een vanzelfsprekende wedstrijd was het niet. Antonelli zette namelijk ronde na ronde vol de aanval in, totdat hij buitenlangs de Brit probeerde te gaan door de eerste bochtencombinatie. Hij ging het gras op en ook bij bochten acht en negen ging hij van de baan. Lando Norris profiteerde en pakte de tweede plaats af van Antonelli. De jonge Italiaan vond dat hij van de baan geduwd was door Russell. "Dat was heel slecht van hem. "Dat moet bestraft worden. Ik zat helemaal naast zijn spiegel", klonk het over de boardradio.

Wolff wordt Antonelli zat

Toen race-engineer Peter Bonnington zijn coureur probeerde te kalmeren, schreeuwde Antonelli terug: "Dat boeit me niet! Hij duwde me van de baan!" Wolff nam het van 'Bono' over en deed een hernieuwde poging om Antonelli rustig te krijgen. "Kimi, concentreer je alsjeblieft op het racen in plaats van zeuren over de radio." Uiteindelijk zag de kampioenschapsleider als derde het zwart-witgeblokt.

Na de finish was Antonelli echter nog niet klaar. "Als we op deze manier gaan racen, dan is dat goed om te weten." Wolff begon hem nu echt zat te worden en sloot via de boardradio af: "Dit is nou al de vierde keer dat ik het zeg. We gaan er intern over praten en niet op de radio."

