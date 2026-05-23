McLaren-CEO Zak Brown opende afgelopen week indirect de aanval op Red Bull Racing middels een brandbrief aan de FIA, waarin hij schreef dat het motorsportorgaan een einde moet maken aan het feit dat één bedrijf eigenaar is van meerdere teams in de Formule 1.

Zak Brown is van mening dat één bedrijf niet eigenaar van twee of meer teams in de Formule 1 moet kunnen zijn. Volgens de CEO van het Formule 1-team van McLaren, wordt hiermee de competieve integriteit van de Formule 1 in gevaar gebracht. Alhoewel de Amerikaan erkent dat 'co-ownership' lange tijd een goede manier was op noodleidende teams boven water te houden, is deze werkwijze volgens Brown inmiddels niet meer nodig, vanwege de alsmaar stijgende waarde van de verschillende Formule 1-teams.

Brandbrief McLaren aan de FIA over co-ownership in de Formule 1

Brown maakte zijn gedachtegang afgelopen week kenbaar middels een brief aan de FIA, waarmee hij indirect de aanval opende op Red Bull en Mercedes. Energiedrinkgigant is naast eigenaar van Red Bull Racing, immers ook eigenaar van zusterteam Racing Bulls. Mercedes voert op haar beurt momenteel gesprekken om bijna een kwart van de aandelen van het Formule 1-team van Alpine over te nemen. Volgens verschillende grote media, zou de FIA de brief van Brown zeer serieus hebben genomen en een onderzoek naar de kwestie starten.

Red Bull bereid om mee te werken aan oplossing

Men zou verwachten dat Red Bull tegen dit verzoek van Brown is, maar Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft zich opvallend welwillend opgesteld tijdens de FIA-persconferentie in Canada. "We willen allemaal elf teams die onafhankelijk van elkaar racen op de baan", vertelde hij. "Als sport hebben we de afgelopen weken, maanden en jaren veel stappen gezet om te zorgen voor steeds meer onafhankelijkheid van elk team op de grid. Als stakeholders - of dat nu andere teams of partijen buiten de sport zijn - vinden dat er extra stappen nodig zijn om die onafhankelijkheid te versterken, dan zouden we dat steunen."

Mekies vervolgde: "Volgens mij gaat dit niet per se over eigendom of strategische samenwerkingen. Er zijn heel veel verschillende vormen van samenwerkingen in de pitstraat: motorleveranciers, versnellingsbakken, ophanginscomponenten, enzovoort. Wij staan volledig achter elke verdere stap die nodig is om te garanderen dat teams onafhankelijk van elkaar racen op de baan."

