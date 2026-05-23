McLaren-teambaas Andrea Stella is op de persconferentie in Canada ingegaan op de geruchten die rondom Gianpiero Lambiase zijn ontstaan. Zo hield Laurent Mekies nog altijd vol dat ‘GP’ de nieuwe teambaas van McLaren zou worden, waarop Stella reageert.

Lambiase zit nog altijd tot en met 2027 als race-engineer van Max Verstappen op de pitmuur bij Red Bull Racing, maar zal daarna mogelijk de overstap maken naar McLaren. Verstappen omschreef de overstap als een kans die ‘GP’ niet kon laten liggen en wees ook op de financiële vergoeding, waarbij de familie van Lambiase ook de nodige zekerheid krijgt. De nieuwe functie van Lambiase is nog niet helemaal helder, al gaf de teambaas van Red Bull aan dat het om de functie van teambaas zou gaan. Hoewel Mekies dat later weer deels, op verzoek van Zak Brown, inslikte, herhaalde de Fransman zijn uitspraak in Montreal.

Stella wijst naar eigen functie

Stella legt uit dat hij momenteel geen reden ziet om bij McLaren te vertrekken. De Italiaan is namelijk diverse keren in verband gebracht met een terugkeer naar Ferrari. "Ik ben volledig toegewijd aan McLaren. Een van de dingen waar ik het meest trots op ben in mijn rol als teambaas is dat we de prijzenkast in het MTC hebben gevuld met trofeeën. Daardoor moesten we een nieuw gedeelte van de kast creëren. En voor mij is de missie heel duidelijk: we moeten dat nieuwe deel van de prijzenkast in de komende jaren bij McLaren gaan vullen."

'Komst Lambiase is bevestiging van status McLaren'

Dat Lambiase overkomt van Red Bull betekent niet dat Stella als teambaas plaats moet maken. Stella benadrukt juist dat de competitieve omgeving van McLaren ‘GP’ heeft aangetrokken: "En GP? Dat is heel simpel. Bij McLaren willen we de beste mensen in de Formule 1 aantrekken, de beste expertise en de beste leiders. En het feit dat GP heeft besloten om zich bij McLaren aan te sluiten, zegt wat mij betreft alles over de geloofwaardigheid van ons team. Dus, silly season: voor ons draait het om stabiliteit en om ervoor te zorgen dat de beste talenten in de Formule 1 naar McLaren willen komen.'

