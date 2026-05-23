close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Canada, socials

Verstappen onthult na sprintkwalificatie: 'Mijn voeten vlogen van de pedalen'

Verstappen, Canada, socials — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen onthult na sprintkwalificatie: 'Mijn voeten vlogen van de pedalen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen zat er vrijdag tijdens de sprintkwalificatie niet meer in dan een zevende plek. De Nederlander klaagde tijdens de sessie over zijn RB22, waarbij het gevoel met de wagen ontbrak.

Uiteindelijk was het George Russell die er met de sprintpole in Montreal vandoor ging, voor teamgenoot Kimi Antonelli. Mercedes arriveerde in Canada met flink wat updates, waarmee het team nog altijd een voorsprong op de rest van het veld lijkt te behouden. Lando Norris reed uiteindelijk de derde tijd en ook McLaren doet het dit weekend goed, net als Ferrari.

Verstappen niet verrast over P7

Red Bull is voorlopig het vierde team in Montreal en Verstappen zei over zijn zevende plek tegen F1TV: "Ik ben niet verrast. Mijn gevoel in de auto was niet zo goed. Ik was er ontzettend mee aan het worstelen." Tijdens de sessie klaagde de Nederlander over het vele gehobbel van de auto: "Hij stuitert zo erg dat ik moeite heb om mijn voeten op de pedalen te houden. Mijn voeten vlogen telkens van de pedalen af. Dat maakte het erg moeilijk om consistent te zijn. Dat moeten we gaan onderzoeken."

Na de sprintrace van vanavond gaat het parc fermé weer open en mogen de teams opnieuw sleutelen aan de wagens. "We zitten hier voor de sprintrace aan vast, maar we hebben genoeg data om het te begrijpen en hopelijk wordt het wat beter voor de kwalificatie", aldus Verstappen.

Gerelateerd

Max Verstappen Grand Prix van Canada Circuit Gilles Villeneuve

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

  • 3 uur geleden
  • 24
Waché baalt van P7 Verstappen: 'Niet eruit gehaald wat erin zat'

Waché baalt van P7 Verstappen: 'Niet eruit gehaald wat erin zat'

  • 3 uur geleden
  • 2
Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

  • Gisteren 17:24
  • 3
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada

  • 1 uur geleden
Russell verslaat Antonelli en pakt de sprintpole, Verstappen valt terug naar P7

Russell verslaat Antonelli en pakt de sprintpole, Verstappen valt terug naar P7

  • Gisteren 23:38
  • 4
Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

  • 2 uur geleden

Net binnen

12:04
Verstappen wijst naar druk raceleven naast gezinsleven: "Het hoort er wel bij"
11:34
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada
11:09
Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'
10:31
Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"
09:59
Antonelli wijst naar eigen fouten voor mislopen sprintpole: "Erg slecht"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027' Motoraanpassingen

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Gisteren 16:44
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada? Bosmarmotten

Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Gisteren 16:29 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft" FORMULE 1

Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

Gisteren 16:01
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

Gisteren 15:20
Ontdek het op Google Play
x