Verstappen onthult na sprintkwalificatie: 'Mijn voeten vlogen van de pedalen'

Voor Max Verstappen zat er vrijdag tijdens de sprintkwalificatie niet meer in dan een zevende plek. De Nederlander klaagde tijdens de sessie over zijn RB22, waarbij het gevoel met de wagen ontbrak.

Uiteindelijk was het George Russell die er met de sprintpole in Montreal vandoor ging, voor teamgenoot Kimi Antonelli. Mercedes arriveerde in Canada met flink wat updates, waarmee het team nog altijd een voorsprong op de rest van het veld lijkt te behouden. Lando Norris reed uiteindelijk de derde tijd en ook McLaren doet het dit weekend goed, net als Ferrari.

Verstappen niet verrast over P7

Red Bull is voorlopig het vierde team in Montreal en Verstappen zei over zijn zevende plek tegen F1TV: "Ik ben niet verrast. Mijn gevoel in de auto was niet zo goed. Ik was er ontzettend mee aan het worstelen." Tijdens de sessie klaagde de Nederlander over het vele gehobbel van de auto: "Hij stuitert zo erg dat ik moeite heb om mijn voeten op de pedalen te houden. Mijn voeten vlogen telkens van de pedalen af. Dat maakte het erg moeilijk om consistent te zijn. Dat moeten we gaan onderzoeken."

Na de sprintrace van vanavond gaat het parc fermé weer open en mogen de teams opnieuw sleutelen aan de wagens. "We zitten hier voor de sprintrace aan vast, maar we hebben genoeg data om het te begrijpen en hopelijk wordt het wat beter voor de kwalificatie", aldus Verstappen.

