Hoe laat beginnen de sprintrace en kwalificatie in Canada?
Het raceweekend in Canada is in volle gang en de zaterdag is inmiddels aangebroken. Dat betekent dat er vandaag niet alleen een sprintrace op het programma staat, maar dat vanavond ook de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada wordt verreden.
George Russell was vrijdagavond de snelste tijdens de sprintkwalificatie met een 1:12.965. Teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli sloot aan op P2 en Lando Norris reed de derde tijd. Voor Max Verstappen was het een mindere sessie. Zo klaagde de Nederlander over de RB22 en bleef hij uiteindelijk steken op de zevende plaats.
Vandaag om 18:00 uur gaat de formatieronde van start voor de sprintrace in Montreal. Vervolgens is het om 22:00 uur tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada.
Overzicht tijden
Zaterdag 23 mei
Sprintrace: 18:00 uur
Kwalificatie: 22:00 uur
Zondag 24 mei
Grand Prix van Canada: 22:00 uur
