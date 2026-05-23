Het raceweekend in Canada is in volle gang en de zaterdag is inmiddels aangebroken. Dat betekent dat er vandaag niet alleen een sprintrace op het programma staat, maar dat vanavond ook de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada wordt verreden.

George Russell was vrijdagavond de snelste tijdens de sprintkwalificatie met een 1:12.965. Teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli sloot aan op P2 en Lando Norris reed de derde tijd. Voor Max Verstappen was het een mindere sessie. Zo klaagde de Nederlander over de RB22 en bleef hij uiteindelijk steken op de zevende plaats.

Hoe laat beginnen de sprintrace en kwalificatie in Canada?

Vandaag om 18:00 uur gaat de formatieronde van start voor de sprintrace in Montreal. Vervolgens is het om 22:00 uur tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada.

Overzicht tijden

Zaterdag 23 mei

Sprintrace: 18:00 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 24 mei

Grand Prix van Canada: 22:00 uur

