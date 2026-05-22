Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft de beelden gezien van Jos Verstappen en Toto Wolff, die samen zaten te babbelen in de paddock in Canada.

Wolff en Verstappen senior kennen elkaar goed en Kym Illman liet weten dat er niets gezocht hoeft te worden achter het onderonsje van het duo. Zo ging het gesprek volgens de Australiër namelijk over het Nürburgring-avontuur van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kwam daar namelijk in een Mercedes-AMG in actie.

Mekies haalt schouders op over onderonsje

Mekies legt in Canada tegenover de aanwezige pers uit dat hij geen plan of bewuste intentie ziet achter het gesprek tussen Jos ‘The Boss’ Verstappen en de teambaas van Mercedes. De afgelopen jaren is er namelijk veelvuldig gesproken over een mogelijke transfer, maar Mekies stelt dat het gesprek niet groter moet worden gemaakt: “We spreken voortdurend met Max en Jos. Het is volkomen natuurlijk dat zij een gesprek kunnen hebben met Toto.”

