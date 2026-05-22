Gianpiero Lambiase

Mekies blijft bij controversiële Lambiase-uitspraken: 'Naar McLaren om teambaas te worden'

Gianpiero Lambiase — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies stelt dat Gianpiero Lambiase wel degelijk naar McLaren vertrekt met de intentie om daar teambaas te worden. De Fransman houdt vast aan zijn eerdere uitspraken, die tot grote woede leidden bij McLaren-CEO Zak Brown.

Hoewel de overstap van de Britse Italiaan inmiddels officieel in kannen en kruiken is, lopen de lezingen over zijn exacte takenpakket in Woking sterk uiteen. Lambiase begint in 2028 aan zijn nieuwe uitdaging als Chief Racing Officer, een rol waarin hij direct onder de huidige teambaas Andrea Stella zal functioneren. Brown deed de suggestie dat de kersverse aanwinst op termijn het stokje van Stella overneemt onlangs nog af als klinkklare onzin.

Inhoud van de gesprekken

Mekies trekt zich echter weinig aan van de verontwaardiging vanuit het kamp van de concurrent. De opvolger van Christian Horner benadrukt dat zijn informatie direct voortkomt uit het overleg met de vertrekkende topman. "Kijk, het is absoluut mijn opvatting dat GP naar McLaren gaat om teambaas te worden", aldus Mekies. "Dat is wat ik destijds ook heb gezegd. We hebben uiteraard een aantal gesprekken gevoerd voordat hij de beslissing zou nemen", vervolgt de eindverantwoordelijke van de renstal uit Milton Keynes.

Timing?

De stellige overtuiging van de Red Bull-leider schoot eerder deze maand in Miami volledig in het verkeerde keelgat bij de leiding van McLaren. Brown betichtte rivaliserende teams ervan geruchten te verspreiden om zijn succesvolle formatie te destabiliseren. De Amerikaanse zakenman wees er nadrukkelijk op dat Stella een langetermijncontract bezit en dat de komst van Lambiase puur bedoeld is om de huidige teambaas te ontlasten. Wanneer Mekies wordt gevraagd of de promotie tot teambaas daadwerkelijk gaat plaatsvinden, houdt hij zich iets meer op de vlakte. "Vraag me nu niet of het gaat gebeuren. De timing daarvan is niet mijn zaak. Ik kan je alleen de inhoud van onze gesprekken vertellen", besluit de Red Bull-topman

Geloof jij dat Gianpiero Lambiase inderdaad de nieuwe teambaas van McLaren wordt?

18 stemmen

Verstappen heeft zure nasmaak na 24h Nürburgring: "Je hebt alles onder controle"

  • 54 minuten geleden
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

  • 3 uur geleden
Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

  • Vandaag 09:44
Verstappen laat zich horen na Nürburgring-zeperd: "Onafgemaakte zaken"

  • Vandaag 17:05
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal" | GPFans News

  • Vandaag 15:20
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

  • Gisteren 19:18
20:59
'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Vandaag 16:44
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Vandaag 16:29 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

Vandaag 16:01
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal" | GPFans News

Vandaag 15:20
