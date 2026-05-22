Het raceweekend in Canada is begonnen en de sprintkwalificatie is ook verreden. Dat betekent dat er weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen en de meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat de motorfabrikanten toch niet zo happig zijn om vanaf 2027 meer te gaan leunen op de verbrandingsmotor. Jos Verstappen en Toto Wolff werden samen in de paddock in Canada gezien en Kym Illman weet waarom het duo met elkaar in gesprek was. George Russell was de snelste en pakte de sprintpole in Montreal. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 22 mei.

Verstappen gaat voorbij aan aanbod Russell: "De focus van George ligt op de Formule 1"

Max Verstappen ontving veel los van zijn Formule 1-collega's over zijn optreden op de Nürburgring afgelopen weekend. Mercedes-coureur George Russell sluit zelfs niet uit dat hij ooit samen met de Nederlander deelneemt aan een 24uursrace. De Limburger heeft op dat aanbod gereageerd. De uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

Jos Verstappen was vrijdag gespot met Toto Wolff in de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve. Op social media ging daardoor de geruchtenmolen flink aan, maar Kym Illman heeft na dat gesprek met Jos ‘The Boss’ gesproken en onthult waar het duo het tijdens het gesprek over had. Lezen wat Illman over het onderonsje te zeggen heeft? Klik hier!

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Het plan om vanaf 2027 weer meer te leunen op de verbrandingsmotor in de power unit wordt volgens The Race niet gesteund door meerdere motorfabrikanten. Na de klachten in de openingsfase van het seizoen 2026 van onder anderen Max Verstappen wil de FIA minder gebruikmaken van de elektromotor, maar dat plan staat mogelijk op losse schroeven. Alles lezen over het verzet van de motorleveranciers? Klik hier!

Russell slaat terug na belabberd Miami: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

George Russell heeft op vrijdag beslag gelegd op de felbegeerde pole position voor de sprintrace in Canada. De Brit, getergd door alles wat natuurlijk gezegd en geschreven wordt in zijn strijd met Kimi Antonelli, is vanzelfsprekend blij met zijn prestatie in Montreal. Lezen hoe de Engelsman terugkijkt op zijn sprintpole? Klik hier!

Mekies blijft bij controversiële Lambiase-uitspraken: 'Naar McLaren om teambaas te worden'

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies stelt dat Gianpiero Lambiase wel degelijk naar McLaren vertrekt met de intentie om daar teambaas te worden. De Fransman houdt vast aan zijn eerdere uitspraken, die tot grote woede leidden bij McLaren-CEO Zak Brown. De hele uitspraak van Mekies lezen? Klik hier!

