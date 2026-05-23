Max Verstappen probeert naast al zijn raceactiviteiten ook nog een goede vader voor dochter Lily te zijn. De Nederlander onthult dat hij vroeger als klein jongetje huilde als vader Jos af moest reizen naar een Grand Prix-weekend en probeert die ‘overlast’ te beperken bij dochter Lily.

Vorig jaar in mei maakten Kelly Piquet en Verstappen bekend dat er een nieuw gezinslid bij was gekomen met baby Lily. Het vaderschap was iets waar Verstappen al lang naar uitkeek en hij heeft dan ook flink kunnen oefenen met bonusdochter Penelope, die uit de eerdere relatie van Piquet en Daniil Kvyat komt.

Vertrekken voor F1-weekend

Verstappen weet als geen ander wat de impact is van een vader die constant onderweg is voor het racen. In De Telegraaf legt de viervoudig wereldkampioen uit: "Ik kan me nog wel herinneren hoe het was als mijn vader wegging voor Formule 1-races. Dat vond ik ook niet fijn. Soms vertrok hij stiekem, letterlijk via de achterdeur." Dat deed Jos ‘The Boss’ met een duidelijke reden: "Omdat ik het echt verschrikkelijk vond, dan was ik gewoon aan het huilen. En mijn vader vond dat natuurlijk ook heel vervelend. Maar het hoort er wel bij."

Zelf probeert de Red Bull-coureur soms raceweekenden te combineren met het gezin: "Zoals pas in Miami was het wel leuk om te combineren. Mijn moeder en zus waren er, maar ook mijn vriendin Kelly en Lily waren mee en daarna zijn we nog een paar dagen op vakantie geweest. Dat was heel fijn."

