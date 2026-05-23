Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"

Max Verstappen onthult dat hij er eindelijk uit is en bevestigt in gesprek met De Telegraaf dat hij in 2027 in ieder geval nog op de startgrid in de Formule 1 staat. Na de race in Japan liet de Nederlander weten dat hij moest nadenken over zijn toekomst in de sport, maar inmiddels is hij eruit.

Hoewel Verstappen nog altijd een contract tot en met 2028 op zak heeft, staat de toekomst van de Nederlander al een tijdje ter discussie. De 2026-wagens passen niet helemaal in het straatje van wat Verstappen graag ziet in een racewagen en in Suzuka zaaide hij zelf twijfels over zijn toekomst, door te stellen dat hij de lentepauze wilde gebruiken om te bepalen wat hij wilde gaan doen.

Verstappen bevestigt verblijf in F1

Op de vraag of hij in 2027 nog in de Formule 1 rijdt, legt Verstappen uit: "Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit." Wel verwacht hij dat de FIA, Formula One Management en de teams hun afspraken nakomen wat betreft eventuele wijzigingen in het reglement: "Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf."

Red Bull of overstappen?

Verstappen is diverse keren in verband gebracht met Mercedes en een eventuele transfer wordt dan ook niet uitgesloten: "Ik heb geen haast, hè. Het liefst blijf ik de rest van mijn leven verbonden aan Red Bull, dat heb ik altijd gezegd. Maar het nemen van die beslissing hoeft niet vandaag of morgen. Of het nu hier is of ergens anders; er komt veel meer bij kijken dan het Formule 1-contract alleen." Daarbij wijst de Nederlander naar de samenwerking met Red Bull met betrekking tot zijn GT3-avonturen: "Dan heb ik het ook over alle andere projecten. Daarover ben ik ook met Red Bull in gesprek. Ik sta er zelf heel ontspannen in. We moeten het niet te dramatisch maken. Ook als het allemaal niks wordt, is het voor mij prima. Zo sta ik in het leven."

