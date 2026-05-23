Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada
Vanavond om 18:00 uur gaat de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve van start. Daarvoor heeft George Russell de beste papieren in handen, want de Engelsman vertrekt vanaf pole position voor teamgenoot en titelrivaal Kimi Antonelli.
Achter het duo van Mercedes vinden we Lando Norris terug, die op zijn beurt weer voor teamgenoot Oscar Piastri (P4) staat. Lewis Hamilton was de snelste Ferrari op P5, voor teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen kende toch wat problemen en moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende startplek en ook hij ziet zijn teamgenoot achter zich staan in de persoon van Isack Hadjar. Arvid Lindblad wist zijn Racing Bulls op de negende plek te zetten en Carlos Sainz start vanaf P10.
Nico Hülkenberg hoopt nog op een startplek binnen de top tien, maar zal vanavond vertrekken vanaf de elfde stek, voor teamgenoot Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto was de snelste Alpine op P13 en Esteban Ocon heeft op P14 teamgenoot Oliver Bearman op de vijftiende plek verslagen. Fernando Alonso had de snelheid om door te gaan naar SQ2, maar bleef door zijn crash steken op P16. Daarachter staat Sergio Pérez en Lance Stroll vertrekt in “zijn” Canada vanaf de achttiende positie. Pierre Gasly kwam uiteindelijk als 19e over de streep en kwam niet op tijd over de lijn om nog een snel rondje te kunnen neerzetten en Valtteri Bottas zal vanaf de twintigste stek starten. Alexander Albon en Liam Lawson kwamen niet in actie tijdens de sprintkwalificatie en zullen starten vanaf de laatste startrij.
