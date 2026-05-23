De definitieve startopstelling voor F1-sprintrace Canada met vier auto's vanuit de pitstraat
De Formule 1-sprintrace in Canada gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling naar buiten gebracht, nadat bekend werd dat meerdere coureurs uit de pitstraat zullen gaan starten.
George Russell wist in de sprintkwalificatie op vrijdag voor het eerst in lange tijd teammaat Kimi Antonelli voor te blijven. De Brit was uiteindelijk bijna een tiende sneller dan zijn Mercedes-teammaat, en start zodoende vanaf de eerste startplaats. Lando Norris wist op zijn beurt teammaat Oscar Piastri voor te blijven en vangt de sprint aan vanaf P3. De derde startrij wordt bezet door het team van Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Max Verstappen vinden we terug op de zevende startplaats, gevolgd door Red Bull Racing-teammaat Isack Hadjar. Arvid Lindblad start als negende, terwijl Carlos Sainz de top tien afsluit.
In het rechterrijtje vinden we Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll, Valtteri Bottas en Liam Lawson terug. De startgrid bestaat uit slechts 19 van de 22 auto's. Het team van Alpine heeft bij Pierre Gasly de avondklok overschreden, waardoor de Fransman uit de pitstraat moet beginnen. Haas, Williams en Cadillac hebben ervoor gekozen om aanpassingen te doen aan de auto's van Oliver Bearman, Alexander Albon en Valtteri Bottas, waardoor ook zij uit de pits zullen starten.
Startopstelling Formule 1-sprintrace Canada
1. George Russell - Mercedes
2. Kimi Antonelli - Mercedes
3. Lando Norris - McLaren
4. Oscar Piastri - McLaren
5. Lewis Hamilton - Ferrari
6. Charles Leclerc - Ferrari
7. Max Verstappen - Red Bull Racing
8. Isack Hadjar - Red Bull Racing
9. Arvid Lindblad - Racing Bulls
10. Carlos Sainz - Williams
11. Nico Hülkenberg - Audi
12. Gabriel Bortoleto - Audi
13. Franco Colapinto - Alpine
14. Esteban Ocon - Haas
15. Fernando Alonso - Aston Martin
16. Sergio Pérez - Cadillac
17. Lance Stroll - Aston Martin
18. Liam Lawson - Racing Bulls
PS .Pierre Gasly - Alpine
PS. Oliver Bearman - Haas
PS. Alexander Albon - Williams
PS. Valtteri Bottas
