Leclerc wijst naar 'illegale' acties van Antonelli en Lindblad: "Wat de f*** is dit?"
Enkele concurrenten van Ferrari zouden de regels hebben overtreden tijdens hun afkoelronden aan het einde van de sprintkwalificatie van de F1 Grand Prix van Canada, meent Charles Leclerc. De Monegask uitte zijn onvrede over het langzame rijden van Andrea Kimi Antonelli en Arvid Lindblad, waarna de stewards officiële waarschuwingen uitdeelden aan het duo.
De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als zesde voor de zaterdagsrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Direct na zijn sessie droeg Leclerc zijn race-engineer Bryan Bozzi op om de rivalen bij de wedstrijdleiding te melden. Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap leidt namens Mercedes, sloot de kwalificatie af als tweede. Lindblad, de achttienjarige rookie van Racing Bulls, legde beslag op de negende plaats.
Leclerc wijst naar illegale afkoelronden
Na het voltooien van zijn laatste ronde stak de teamgenoot van Lewis Hamilton zijn frustraties niet onder stoelen of banken over de boardradio. "Jongens, wat de f*** is dit? Dit verkeer, in godsnaam. Kom op", foeterde Leclerc. "We moeten [bij de stewards] klagen over de afkoelronden, die zijn echt zeker weten illegaal", voegde hij daaraan toe. "Laten we ons voor morgen focussen op alleen op de baan zijn en niet de afkoelronden van deze gasten voor ons hebben."
Na afloop van de sessie oordeelden de stewards dat Antonelli en Lindblad inderdaad te langzaam hadden gereden tussen de Safety Car-lijnen. Ze hadden verzuimd om andere coureurs de ruimte te geven om in te halen. "De coureur liet geen auto's passeren en werd daarom geacht onnodig langzaam te rijden", luidde de officiële verklaring van de FIA in beide gevallen.
Remproblemen bij Ferrari
Naast het oponthoud op de baan kampte de coureur van de Scuderia met technische tegenslag. Leclerc verklaarde achteraf dat hij grote moeite had met de remmen van zijn scharlakenrode bolide. "Ik voelde me helemaal niet op mijn gemak in de auto. Ik worstel om de een of andere reden echt enorm met de remmen", legde hij uit tegenover Sky Sports F1. "We moeten ernaar kijken en proberen iets te vinden voor [vandaag], anders wordt het een heel lang weekend. Wat de remmen betreft, ga ik de bochten in met de hoop dat ik niet rechtdoor schiet, dat is momenteel het grootste probleem."
