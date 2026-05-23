De Formule 1-sprintrace in Canada gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. George Russell start vanaf pole position, met daarachter teammaat Kimi Antonelli. Max Verstappen vinden we terug op de zevende plaats. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | Formule 1-sprintrace Canada: wat kan Verstappen vanaf de zevende startplaats? Sorteer op: Laatste Oudste Omstandigheden Het is momenteel 20 graden Celisus in Montreal. De baantemperatuur is daarmee opgelopen naar 30 graden Celsius. Van de voorspelde regen dit weekend, is vandaag in ieder geval geen sprake. Max Verstappen Ook Max Verstappen is er klaar voor. De Nederlander start vanaf de zevende plaats, na een wat stroeve kwalificatie gisteren. Startopstelling Pierre Gasly, Oliver Bearman, Alexander Albon en Valtteri Bottas starten allemaal uit de pits, omdat de teams aanpassingen aan de auto's hebben gedaan, die niet zijn toegestaan volgens de reglementen. Bekijk de volledige startopstelling hieronder. 1. George Russell - Mercedes



2. Kimi Antonelli - Mercedes



3. Lando Norris - McLaren



4. Oscar Piastri - McLaren

5. Lewis Hamilton - Ferrari



6. Charles Leclerc - Ferrari



7. Max Verstappen - Red Bull Racing



8. Isack Hadjar - Red Bull Racing



9. Arvid Lindblad - Racing Bulls



10. Carlos Sainz - Williams



11. Nico Hülkenberg - Audi



12. Gabriel Bortoleto - Audi



13. Franco Colapinto - Alpine



14. Esteban Ocon - Haas



15. Fernando Alonso - Aston Martin



16. Sergio Pérez - Cadillac



17. Lance Stroll - Aston Martin



18. Liam Lawson - Racing Bulls



PS .Pierre Gasly - Alpine



PS. Oliver Bearman - Haas



PS. Alexander Albon - Williams



PS. Valtteri Bottas Goedemiddag! Goedemiddag en welkom bij ons liveblog! Over iets meer dan veertig minuten gaat de Formule 1-sprintrace in Canada van start.

